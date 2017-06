Paolo Lorenzi esce sconfitto al primo turno dell’Atp 500 di Halle. Passa Alexander Zverev in due set

Sconfitta in due set per Paolo Lorenzi al primo turno dell’Atp 500 di Halle ( erba, €1.836.660).

L’azzurro è stato superato dal tedesco Alexander Zverev, 20 anni, Nr. 12 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora esatta di gioco.

Troppa differenza di colpi e gioco tra i due tennisti. Paolo ha cercato di tenere testa il più possibile al rampante Zverev ma il gioiellino di casa si è esaltato: ingiocabile al servizio, perfetto in ogni fondamentale e abile nei momenti clou. Nessun rammarico però: su questa superficie non si poteva chiedere di più a Paolo.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: l’inizio del tedesco è veeemente.

Zverev spinge forte al servizio e da fondo è implacabile.

La conseguenza è un meritato break nel quarto gioco, a 15, con Lorenzi in balia dell’avversario.

Il giovane teutonico non corre alcun rischio nei suoi turni di battuta (concederà tre punti in cinque turni!) e porta il match sui binari a lui favorevoli.

Due aces consecutivi chiudono il parziale: è 6-3 per Zverev in 27 minuti di gioco.

Secondo set: si parte sulla falsariga del parziale appena concluso, con il tedesco in completo controllo dell’incontro.

Una splendida giocata (palla corta più lob) gli vale il break nel terzo game e sembra instradare il set su binari favorevoli al tedesco.

Tuttavia Paolino ha una grande opportunità di rientro, una palla break nel sesto game, ben annullata dal teutonico con un diritto incrociato potente.

E’ la fine delle speranze azzurre: da lì in poi è un dominio tedesco.

Una palla corta vale a Zverev il 4-2 dopo 26 minuti e il game successivo vede il tedesco brekkare ancora a 30.

L’incontro termina nell’ottavo game, con un diritto in recupero in rete dell’azzurro.

E’ 6-2 Zverev in 33 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Halle Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 3 2 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – A. Zverev

00:59:13

1 Aces 7

3 Double Faults 1

60% 1st Serve % 65%

18/28 (64%) 1st Serve Points Won 29/33 (88%)

8/19 (42%) 2nd Serve Points Won 9/18 (50%)

1/4 (25%) Break Points Saved 3/3 (100%)

8 Service Games Played 9

4/33 (12%) 1st Return Points Won 10/28 (36%)

9/18 (50%) 2nd Return Points Won 11/19 (58%)

0/3 (0%) Break Points Won 3/4 (75%)

9 Return Games Played 8

26/47 (55%) Total Service Points Won 38/51 (75%)

13/51 (25%) Total Return Points Won 21/47 (45%)

39/98 (40%) Total Points Won 59/98 (60%)

33 Ranking 12

35 Age 20

Rome, Italy Birthplace Hamburg, Germany

Siena, Italy Residence Monte-Carlo, Monaco

6’0″ (182 cm) Height 6’6″ (198 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 189 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2013

15/18 Year to Date Win/Loss 29/11

0 Year to Date Titles 3

1 Career Titles 4

$3,371,022 Career Prize Money $3,684,967

Davide Sala