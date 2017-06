Challenger Caltanissetta: Paolo Lorenzi conquista il torneo e prende anche la cittadinanza onoraria. Ben 2000 mila le persone presenti (Video)

Mai nessuno come lui a Caltanissetta. Paolo Lorenzi è il primo tennista a iscrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro per due volte di fila.

Davanti a circa 2000 persone traboccanti di entusiasmo, Lorenzi ha sconfitto 64 62 Alessandro Giannessi, quest’oggi in condizioni fisiche non ottimali, ma fiero ed entusiasta di aver conquistato la top 100.

Paolo Lorenzi invece ha ricevuto dal primo cittadino del capoluogo Giovanni Ruvolo la cittadinanza ordinaria, una promessa che il sindaco gli aveva fatto qualora fosse riuscito a vincere il torneo.

“Non ho più parole per descrivere quanto sono grato a questa città – racconta Lorenzi – fin dal primo giorno tantissimi ragazzi e ragazze mi hanno chiesto foto e autografi facendomi sentire importante. Nel 2018 cercherò di vincere ancora una volta. Vorrei ringraziare il presidente del Tc Caltanissetta Michele Trobia il quale durante l’anno mi manda sms di incoraggiamento prima delle gare importanti”.

Sconfitto ma con l’onore delle armi lo spezzino Alessandro Giannessi autore di un grande torneo e che da domani sarà top 100.

“Giocare una finale davanti a spalti così gremiti è qualcosa di sensazionale – voglio ringraziare ad uno ad uno tutti coloro i quali hanno reso possibile un evento di questa caratura”

A premiare i due finalisti Tonino Russo Rappresentante presso le Istituzioni della Presidenze della Cmc e il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo che ha dichiarato: “Grazie a Michele Trobia, Giorgio Giordano ed a questo torneo che porta in alto il nome di Caltanissetta. Noi non faremo mancare mai il nostro sostegno e contributo a questa kermesse di caratura internazionale”.

Lorenzi martedì giocherà sull’erba di Halle, Giannessi invece sarà in gara a Todi

CAMPO 1 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 6:30 pm)

1. [1/WC] Paolo Lorenzi vs [7] Alessandro Giannessi



CH Caltanissetta Paolo Lorenzi [1] Paolo Lorenzi [1] 6 6 Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 4 2 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Giannessi 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Challenger Caltanissetta - Chi vincerà? Paolo Lorenzi (66%, 205 Votes)

Alessandro Giannessi (34%, 104 Votes) Total Voters: 309

Loading ... Loading ...

7 Aces 14 Double Faults 350% 1st Serve % 53%21/25 (84%) 1st Serve Points Won 15/29 (52%)16/25 (64%) 2nd Serve Points Won 14/26 (54%)0/0 (0%) Break Points Saved 4/7 (57%)9 Service Games Played 914/29 (48%) 1st Return Points Won 4/25 (16%)12/26 (46%) 2nd Return Points Won 9/25 (36%)3/7 (43%) Break Points Won 0/0 (0%)9 Return Games Played 937/50 (74%) Total Service Points Won 29/55 (53%)26/55 (47%) Total Return Points Won 13/50 (26%)63/105 (60%) Total Points Won 42/105 (40%)

36 Ranking 118

35 Age 27

Rome, Italy Birthplace La Spezia, Italy

Siena, Italy Residence La Spezia, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro N/A

15/18 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,350,550 Career Prize Money $488,181