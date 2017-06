ATP Halle: Il Main Draw. Roger Federer in cerca di rivincita. Ostacolo durissimo per Paolo Lorenzi.

ATP Halle 500 | Erba | e1.836.660

(1) Federer, Roger vs Lu, Yen-Hsun

Qualifier vs Zverev, Mischa

Paire, Benoit vs Mayer, Florian

Struff, Jan-Lennard vs (6) Pouille, Lucas

(3) Nishikori, Kei vs Verdasco, Fernando

Khachanov, Karen vs Simon, Gilles

Karlovic, Ivo vs Qualifier

(WC) Rublev, Andrey vs (8) Ramos-Vinolas, Albert

(7) Bautista Agut, Roberto vs Berlocq, Carlos

(WC) Brown, Dustin vs Qualifier

Sousa, Joao vs Kohlschreiber, Philipp

Lorenzi, Paolo vs (4) Zverev, Alexander

(5) Monfils, Gael vs Gasquet, Richard

(WC) Haas, Tommy vs Tomic, Bernard

Haase, Robin vs Ferrer, David

Qualifier vs (2) Thiem, Dominic