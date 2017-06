Challenger Lisbona: Gianluigi Quinzi si ferma in semifinale (Video)

Gianluigi Quinzi è stato sconfitto in semifinale nel torneo challenger di Lisbona.

Il 21enne marchigiano di Porto San Giorgio, numero 263 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, numero 93 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding in due set.

Challenger Lisbon | Terra | e43.000 – Semifinali

ESTÁDIO CIF – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 14:00)

1. Oscar Otte vs Attila Balazs



CH Lisbon Oscar Otte Oscar Otte 7 6 Attila Balazs Attila Balazs 6 2 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 O. Otte 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 O. Otte 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* ace df 6-6 → 7-6 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 O. Otte 15-0 30-0 5-5 → 6-5 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 O. Otte 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Otte 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A df df 0-1 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Ruan Roelofse / Christopher Rungkat vs [WC] Fred Gil / Goncalo Oliveira



CH Lisbon Ruan Roelofse / Christopher Rungkat Ruan Roelofse / Christopher Rungkat 7 6 Fred Gil / Goncalo Oliveira Fred Gil / Goncalo Oliveira 6 1 Vincitori: ROELOFSE / RUNGKAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Roelofse / Rungkat 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Gil / Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 R. Roelofse / Rungkat 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Gil / Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Gil / Oliveira 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Roelofse / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Roelofse / Rungkat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Roelofse / Rungkat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Gil / Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Roelofse / Rungkat 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Gil / Oliveira 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 R. Roelofse / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Roelofse / Rungkat 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Gil / Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Taro Daniel vs Gianluigi Quinzi



CH Lisbon Taro Daniel [3] Taro Daniel [3] 7 7 Gianluigi Quinzi Gianluigi Quinzi 6 6 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Quinzi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 G. Quinzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6 Aces 62 Double Faults 468% 1st Serve % 48%42/57 (74%) 1st Serve Points Won 30/44 (68%)11/27 (41%) 2nd Serve Points Won 23/47 (49%)6/9 (67%) Break Points Saved 7/10 (70%)12 Service Games Played 1214/44 (32%) 1st Return Points Won 15/57 (26%)24/47 (51%) 2nd Return Points Won 16/27 (59%)3/10 (30%) Break Points Won 3/9 (33%)12 Return Games Played 1253/84 (63%) Total Service Points Won 53/91 (58%)38/91 (42%) Total Return Points Won 31/84 (37%)91/175 (52%) Total Points Won 84/175 (48%)

93 Ranking 263

24 Age 21

New York, NY, USA Birthplace Cittadella, Italy

Valencia, Spain Residence Bradenton Florida, USA

6’3″ (190 cm) Height 6’3″ (190 cm)

168 lbs (76 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2010 Turned Pro N/A

3/5 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$733,151 Career Prize Money $103,475