La vittoria di Federica Sacco e Matilde Mariani: un Avvenire nato tra Napoli, Arezzo e Milano!

Vinci-Pennetta certo, poi Siniakova-Krejcickova ma soprattutto Shuai Peng-Su Wei Hsieh, vincitrici di due Slam ed a lungo numero uno del ranking: sono solo alcune delle coppie che si sono affermate al Torneo dell’Avvenire e che saltano agli occhi sfogliando l’Albo d’Oro. Inaspettatamente, a salvare il bilancio della spedizione azzurra in questo prestigioso torneo, sono la napoletana Federica Sacco, che abbiamo conosciuto recentemente con una lunga intervista concessa a livetennis, e l’aretina Matilde Mariani, entrambe del 2002. 6/2 6/4 il perentorio punteggio con cui le ragazze italiane hanno sconfitto in finale la coppia spagnola Asensi-Gormaz.

Abbiamo raggiunto Federica Sacco nel pieno della cena di festeggiamento e ci ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“È stata una vittoria abbastanza inaspettata. Entrambe credevamo di poter arrivare avanti ma forse vincerlo no perché anche in altri tornei siamo sempre arrivate abbastanza avanti senza mai riuscire a vincere.

È importante che la crescita sia avvenuta in un torneo prestigioso. Ci troviamo molto bene insieme e l’idea di formare una coppia è nata da un torneo in Portogallo con la Federazione…. per il singolare devo decidere con il mio coach tra Repubblica Ceca o Olanda nella prima settimana di luglio e Romania nella terza, poi campionati a squadre e poi Summer Cup. Ti passo Matilde!!!!”

La cena va avanti, si sente nelle voci in sottofondo la giusta contentezza per questa vittoria.

Arriva Matilde: “Quando abbiamo letto che Vinci e Pennetta hanno vinto qui prima di noi ci è venuta la pelle d’oca. Arrivate in finale ci abbiamo creduto ed è bellissimo vivere questo momento. Con Fede ci integriamo molto bene come caratteristiche in campo e siamo amiche anche fuori, come anche I nostri coach”.

Matilde è seguita dal maestro Alex Caneschi mentre Federica Sacco si avvale del maestro Lino Sorrentino che presto avremo ospite per un’intervista qui su Live Tennis per parlare del mondo junior.

Antonio De Filippo