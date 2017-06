Challenger Nottingham: E’ finale per Thomas Fabbiano (Video)

Thomas Fabbiano è in finale nel torneo challenger di Nottingham.

L’azzurro ha sconfitto in semifinale per 64 63 l’australiano Sam Groth e ora affronterà per vincere il primo titolo sull’erba in carriera Dudi Sela.

Challenger Nottingham | Erba | $127.000 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Sam Groth vs [4] Thomas Fabbiano



CH Nottingham Sam Groth Sam Groth 4 3 Thomas Fabbiano [4] Thomas Fabbiano [4] 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Groth 0-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 S. Groth 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Groth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Groth 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Groth 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 S. Groth 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-0 → 0-1

15 Aces 44 Double Faults 664% 1st Serve % 66%25/34 (74%) 1st Serve Points Won 33/44 (75%)9/19 (47%) 2nd Serve Points Won 11/23 (48%)2/5 (40%) Break Points Saved 2/2 (100%)10 Service Games Played 911/44 (25%) 1st Return Points Won 9/34 (26%)12/23 (52%) 2nd Return Points Won 10/19 (53%)0/2 (0%) Break Points Won 3/5 (60%)9 Return Games Played 1034/53 (64%) Total Service Points Won 44/67 (66%)23/67 (34%) Total Return Points Won 19/53 (36%)57/120 (48%) Total Points Won 63/120 (53%)

240 Ranking 103

29 Age 28

Narrandera, Australia Birthplace Grottaglie, Italy

Melbourne, Australia Residence Rome, Italy

6’4″ (193 cm) Height N/A

220 lbs (100 kg Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro 2005

1/4 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,825,954 Career Prize Money $718,397

2. [3] Dudi Sela vs [2] Marius Copil



CH Nottingham Dudi Sela [3] • Dudi Sela [3] 0 7 1 Marius Copil [2] Marius Copil [2] 0 6 0 Vincitore: D. SELA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Sela 1-0 M. Copil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* df 6-6 → 7-6 M. Copil 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Sela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 D. Sela 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Copil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Sela 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 D. Sela 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 2-1 M. Copil 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Sela 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Ken Skupski / Neal Skupski vs [2] Matt Reid / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare