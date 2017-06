WTA Birmingham: Camila Giorgi supera l’ostacolo Appleton al primo turno di qualificazioni

Vittoria per Camila Giorgi al primo turno delle qualificazioni del WTA Premier di Birmingham.

La giocatrice di Macerata, n.105 WTA e seconda testa di serie del tabellone cadetto, ha superato in due set, col punteggio di 7-5 6-4, la giovanissima 17enne Emily Appleton, n.884 al mondo ed in tabellone con una wild card.

Trentunesimo successo in carriera sull’erba per Camila, che approda dunque al secondo ostacolo ed affronterà Grace Min.

PRIMO SET: Buona partenza da parte dell’azzurra che si porta rapidamente sul 2-0 dopo aver conquistato un break in apertura. Appleton, però, accenna ad una reazione e rimonta fino al 2-2, per poi cedere ancora il servizio e tornare sotto nello score.

Nel settimo game, arriva il doppio break di vantaggio a favore di Giorgi, che si trova sul 5-2 ed ha due chance di servire per la conquista del primo parziale. In entrambe le occasioni, l’italiana è poco lucida e perde per due volte la battuta a trenta.

Nell’undicesimo gioco Appleton si spegne e viene attaccata da Camila, che piazza l’ennesimo break del set e si porta avanti per sei a cinque. Successivamente, riesce finalmente a tenere il servizio e vince il primo set per 7-5, dopo essere stata anche avanti per 5-2.

SECONDO SET: Break e controbreak fra secondo e terzo gioco con le due giocatrici che arrivano alle fasi clou del set in assoluta parità. Appleton, nel settimo game, non concretizza un game point e regala il break a Camila Giorgi. Da qui in poi, la marchigiana tiene per due volte a zero il servizio e chiude il set per 6-4

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040 – 1° Turno

Anne Jones Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Camila Giorgi vs [WC] Emily Appleton



WTA Birmingham Camila Giorgi [2] Camila Giorgi [2] 7 6 Emily Appleton Emily Appleton 5 4 Vincitore: C. GIORGI

2. Ankita Raina vs Katy Dunne



WTA Birmingham Ankita Raina Ankita Raina 7 6 Katy Dunne Katy Dunne 6 4 Vincitore: A. RAINA

3. [WC] Katie Swan vs [5] Elizaveta Kulichkova



WTA Birmingham Katie Swan Katie Swan 6 3 Elizaveta Kulichkova [5] Elizaveta Kulichkova [5] 7 6 Vincitore: E. KULICHKOVA

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Samantha Murray vs Grace Min



WTA Birmingham Samantha Murray Samantha Murray 7 3 4 Grace Min Grace Min 5 6 6 Vincitore: G. MIN

2. Petra Krejsova vs Tara Moore



WTA Birmingham Petra Krejsova Petra Krejsova 7 6 Tara Moore Tara Moore 6 3 Vincitore: P. KREJSOVA

3. [WC] Jodie Burrage vs Katie Boulter



WTA Birmingham Jodie Burrage Jodie Burrage 1 7 4 Katie Boulter Katie Boulter 6 6 6 Vincitore: K. BOULTER

4. Laura Robson vs Miyu Kato (non prima ore: 16:00)



WTA Birmingham Alicja Rosolska • Alicja Rosolska 40 2 0 Miyu Kato Miyu Kato 15 6 1

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Su-Wei Hsieh vs Conny Perrin



WTA Birmingham Su-Wei Hsieh [3] Su-Wei Hsieh [3] 1 7 6 Conny Perrin Conny Perrin 6 6 1 Vincitore: S. HSIEH

2. [4] Sachia Vickery vs Gabriela Dabrowski



WTA Birmingham Sachia Vickery [4] Sachia Vickery [4] 7 2 7 Gabriela Dabrowski Gabriela Dabrowski 6 6 5 Vincitore: S. VICKERY

3. Olga Savchuk vs [7] Ipek Soylu



WTA Birmingham Olga Savchuk Olga Savchuk 4 4 Ipek Soylu [7] Ipek Soylu [7] 6 6 Vincitore: I. SOYLU

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marketa Vondrousova vs Shuko Aoyama



WTA Birmingham Vondrousova Vondrousova 6 6 Aoyoma Aoyoma 1 1

2. Anastasia Rodionova vs [6] Tereza Smitkova



WTA Birmingham Anastasia Rodionova Anastasia Rodionova 5 1 Tereza Smitkova [6] Tereza Smitkova [6] 7 6 Vincitore: T. SMITKOVA

3. Lizette Cabrera vs Fanny Stollar



WTA Birmingham Lizette Cabrera Lizette Cabrera 4 6 4 Fanny Stollar Fanny Stollar 6 1 6 Vincitore: F. STOLLAR

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandrina Naydenova vs Isabella Shinikova



WTA Birmingham Aleksandrina Naydenova Aleksandrina Naydenova 6 6 Isabella Shinikova Isabella Shinikova 3 4 Vincitore: A. NAYDENOVA

2. Michelle Larcher de Brito vs Jacqueline Cako



WTA Birmingham Michelle Larcher De Brito Michelle Larcher De Brito 6 6 Jacqueline Cako Jacqueline Cako 3 4 Vincitore: M. LARCHER DE BRITO

3. Dayana Yastremska vs [8] Jana Fett