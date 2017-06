Brydan Klein si chiama stupido…. perde il game e anche la partita

Insolito quello che è successo ieri nel torneo challenger di Nottingham.

L’ australiano Brydan Klein ha ricevuto una penaly game dopo che si è chiamato stupido ed ha anche perso la partita dato che era sotto per 63 54.

Il giudice di sedia, Mohamed Lahyani, non ha esitato a punire Brydan sostenendo che non poteva dire oscenità o mancare di rispetto.

Quando Klein ha detto che lo stupido era riferito a lui e non ha il Giudice di Sedia, lo svedese ha risposto “non importa”.