Challenger Nottingham: Bellissima vittoria di Thomas Fabbiano che elimina Sergiy Stakhovsky (Video)

Bellissima vittoria di Thomas Fabbiano nei quarti di finale del torneo challenger di Nottingham.

Il tennista pugliese ha sconfitto Sergiy Stakhovsky classe 1986 e n.106 ATP, con il risultato di 46 62 76 (5) dopo 1 ora e 59 minuti di partita.

Da segnalare che Thomas nel terzo set sotto per 4 a 5 e servizio dell’avversario si è trovato, sul 30-15 a due punti dalla sconfitta, ma qui ha messo a segno dei fantastici passanti ed ha ottenuto il controbreaak.

Nel tiebreak poi sul 5 a 4 e battuta per l’ucraino, Thomas riusciva a piazzare altri due passanti e poi sulla palla match indirizzava lo scambio con il diritto e chiudeva la partita dopo un attacco di diritto per 7 punti a 5.

In semifinale sfiderà Groth o Smith.

CH Nottingham Thomas Fabbiano [4] Thomas Fabbiano [4] 4 6 7 Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 6 2 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-0 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Stakhovsky 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 S. Stakhovsky 15-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 Aces 253 Double Faults 179% 1st Serve % 68%55/79 (70%) 1st Serve Points Won 48/63 (76%)12/21 (57%) 2nd Serve Points Won 11/29 (38%)4/6 (67%) Break Points Saved 3/6 (50%)15 Service Games Played 1515/63 (24%) 1st Return Points Won 24/79 (30%)18/29 (62%) 2nd Return Points Won 9/21 (43%)3/6 (50%) Break Points Won 2/6 (33%)15 Return Games Played 1567/100 (67%) Total Service Points Won 59/92 (64%)33/92 (36%) Total Return Points Won 33/100 (33%)100/192 (52%) Total Points Won 92/192 (48%)

103 Ranking 106

28 Age 31

Grottaglie, Italy Birthplace Kiev, Ukraine

Rome, Italy Residence Kharkov, Ukraine

N/A Height 6’4″ (193 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2003

0/1 Year to Date Win/Loss 3/5

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$718,397 Career Prize Money $4,621,860

Challenger Nottingham | Erba | $127.000 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lloyd Glasspool vs [3] Dudi Sela



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Bjorn Fratangelo vs [2] Marius Copil



CH Nottingham Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 30 6 1 Marius Copil [2] • Marius Copil [2] 40 7 0 Game Point Ace - n.7 per M. C Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Copil 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* ace 2-6* 3*-6 df 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Konstantin Kravchuk / Illya Marchenko vs [2] Matt Reid / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Sam Groth vs [Q] John-Patrick Smith



CH Nottingham Sam Groth Sam Groth 7 6 John-Patrick Smith John-Patrick Smith 6 2 Vincitore: S. GROTH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Groth 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Smith 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Groth 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Smith 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Groth 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Smith 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Groth 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Groth 15-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Brydan Klein / Joe Salisbury vs Ken Skupski / Neal Skupski