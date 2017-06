Sam Stosur salta e Eastbourne e con tutta probabilità anche Wimbledon. frattura multipla da stress al polso destro

Sam Stosur ha dato in maniera ufficiale forfait per il torneo WTA di Eastbourne in programma tra 10 giorni.

All’australiana è stata riscontrata una frattura multipla da stress al polso destro, che con tutta probabilità la terrà lontana dai campi di gioco anche per il torneo di Wimbledon e forse fino agli Us Open.

Gli accertamenti medici hanno mostrato una sedie di fratture ossee al polso destro.