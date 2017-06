Challenger Caltanissetta: I risultati del Secondo Turno. Alessandro Giannessi e Marco Cecchinato ai quarti di finale dopo aver superato Rublev. Travaglia manca 4 match point e viene eliminato (Video)

Quasi trenta gradi hanno fatto da contorno agli incontri del secondo turno del ricco Cmc città di Caltanissetta, prova da 127.000 euro di montepremi.

Con un lob da manuale il ventiquattrenne Marco Cecchinato supera in tre set 75 36 63 il diciannovenne russo Andrey Rublev e conquista i quarti di finale dove affronterà il mancino tedesco Cedric Marcel Stebe.

Un match, quello contro il forte tennista russo, nel quale il palermitano a tratti ha espresso un tennis di altissimo livello con accelerazioni di dritto e smorzate di ottima fattura.

Cecchinato conferma i miglioramenti che in questa stagione lo hanno riportato nei top 100, grazie alla finale di Ostrava, il successo al Garden di Roma e tante semifinali.

Questo il suo commento a fine match:

“Ho giocato una buona partita, ho iniziato molto bene, oggi le condizioni erano migliori rispetto a martedì. Ho servito in maniera non ottimale nei primi due set, poi al terzo set è andata meglio in tutti i fondamentali e dal 2-2 pari in poi sono stato quasi perfetto.

La vittoria al challenger di Roma mi ha dato tanta consapevolezza e oggi a tratti ho giocato come in quella settimana.

Domani contro Stebe, un tennista che è stato top 70 dovrò mantenere un ottima intensità di gioco.”

Il match più lungo del torneo e tra i più lunghi della storia del challenger non ha sorriso al marchigiano Stefano Travaglia che non ha sfruttato ben 4 palle match nel tiebreak del secondo set, lasciando così strada al tedesco Cedrik Marcel Stebe Punteggio finale del confronto durato tre ore e mezza, 67 76 63.

Grande rammarico per Travaglia specialmente per i primi due match point sciupati banalmente con due risposte facili sbagliate di molto.

Il tennista nato ad Ascoli tuttavia raggiungerà il suo best ranking, oggi è numero 156 al mondo. (Segue)

Il numero 1 del tabellone Paolo Lorenzi, dopo essersi allenato di mattina, nel pomeriggio si è concesso un po’ di meritato relax visitando la meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento. Il numero 2 d’Italia e 36 del mondo tornerà in campo domani per il match dei quarti contro Andreozzi.

Si allinea quest’oggi il quadro dei quarti di finale del ricco challenger di Caltanissetta che quest’anno è aumentato ancora a livello di montepremi grazie al contributo economico di alcuni sponsor e del Comune.

Saranno quattro gli incontri sul campo centrale a partire dalle 14.

Aprirà il programma la sfida tra il marchigiano Stefano Travaglia numero 157 al mondo e il mancino tedesco Cedric Marcel Stebe, numero 258 ma top 70 nel 2013 e che in questa stagione ha raggiunto i quarti all’Atp 250 di Ginevra.

Travaglia invece poche settimane fa ha vinto il challenger di Ostrava battendo in finale Marco Cecchinato.

E proprio il ventiquattrenne tennista palermitano, numero 97 al mondo e sesta testa di serie del Cmc, giocherà a seguire contro il diciannovenne russo Andrey Rublev, uno dei prospetti più interessanti della next gen.

Cecchinato per superare l’ostacolo odierno dovrà giocare meglio di come fatto al primo turno come Samper – Montana.

A seguire sarà la volta del match tra il kazako Kukuskin (numero 3 del seeding) e l’indianoRamanathan.

Non prima delle 20 infine, il terzo azzurro in gara oggi a Villa Amedeo, vale a dire li spezzino Alessandro Giannessi tenterà l’approdo ai quarti nel confronto che lo vedrà opposto allo spagnolo Inigo Cervantes.

Ricordiamo che Giannessi lo scorso anno è giunto in semifinale.

Per quanto concerne le gare di doppio, da segnale l’approdo in semifinale da parte di Marco Cecchinato con l’argentino Facundo Bagnis

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – 2° Turno

CAMPO 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs [Q] Cedrik-Marcel Stebe



2. [6] Marco Cecchinato vs Andrey Rublev



3. Ramkumar Ramanathan vs [3] Mikhail Kukushkin



4. [7] Alessandro Giannessi vs Inigo Cervantes (non prima ore: 20:00)



CAMPO 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Federico Delbonis / Guillermo Duran vs [4] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn



2. [3] Ariel Behar / Aliaksandr Bury vs Denys Molchanov / Franko Skugor