Torneo Avvenire – Cadono Rottoli e Tedesco, quattro azzurri ancora ancora in gara

Il gruppo italiano perde alcune pedine importanti come Lorenzo Rottoli e Giulia Tedesco, ma quattro di loro continuano a inseguire il sogno di inserire il loro nome all’interno dell’albo d’oro di un torneo che nella sua storia ha visto protagonisti tennisti che hanno fatto la storia di questo sport.

La strada verso la finale del Torneo Avvenire si fa sempre più impervia per i tennisti italiani, ma quattro di loro non mollano e continuano la caccia a quel trofeo che in passato è stato tra le mani di gente come Goran Ivanisevic, Juan Martin Del Potro, Martina Hingis e la recente vincitrice del Roland Garros, Jelena Ostapenko.

Nel tabellone maschile l’Italia perde cinque pezzi su otto. Lorenzo Rottoli e Giovanni Peruffo pagano le fatiche del giorno precedente e si arrendono, entrambi in due set, contro gli spagnoli Garcia e Caldes. Quest’ultimo, in modo particolare, sta dimostrando di avere grandissima voglia di rivincita dopo aver perso la finale con Arnaboldi un anno fa. Fuori anche Pietro Marino, Flavio Cobolli e Giacomo Dambrosi che perde il derby con Emiliano Maggioli. Insieme al tennista marchigiano conquistano i quarti di finale Filippo Moroni e Leonardo Malgaroli.

In campo femminile brilla Lisa Pigato che grazie ad una grande prova supera in due set Jazmin Ortensi. Va male a Chiara Girelli sconfitta dalla serba Milovanovic, anche se la delusione più grande è per Giulia Tedesco che, dopo avere eliminato la testa di serie numero 1, combatte per due set con la spagnola Martinez Cirez prima di crollare nel terzo set perso 6-0.

La giornata termina con un acquazzone quando ormai le gare sono terminate, il cielo è libero di sfogarsi, ma domani alle 10.30 si torna in campo con i quarti di finale.