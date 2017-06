Un Roland Garros da record per Eurosport

Eurosport, grazie alle performance di stelle del calibro di Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Jelena Ostapenko, Simona Halep sul campo, e di Boris Becker e John McEnroe davanti alle telecamere, ha realizzato una crescita del 18% negli ascolti in Europa (+15% in Italia) rispetto al Roland Garros dello scorso anno.

Con la copertura live completata da magazine di approfondimento e rubriche come Game Schett & Mats, The Coach con Patrick Mouratoglou e l’esilarante Commissioner of Tennis con John McEnroe, la media degli spettatori ha superato quota 1 milione.

Peter Hutton, CEO di Eurosport, afferma: “E’ stata un’edizione di grandissimo successo, grazie alla copertura live di tutto il torneo e ai contributi speciali di tutti i nostri talent. L’edizione del 2017 ha registrato un’incremento di audience del 18% che ha contribuito alla crescita dei dati di ascolto di Eurosport 1 del 9% da inizio anno.”