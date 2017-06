Camila Giorgi eliminata al Wta International di S’Hertogenbosch. Passa la tedesca Witthoeft in due set.

Sconfitta in due set per Camila Giorgi al secondo turno del Wta International S’Hertogenbosch (erba, $250.000).

L’azzurra è stata superata dalla tedesca Carina Witthoeft, 22 anni, Nr. 66 Wta, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per Camila oggi? L’azzurra ha giocato alla pari con l’avversaria, tenendo bene al servizio (un solo break subito) ma c’è anche da sottolineare come sia mancata nei momenti chiave dell’incontro (vedi parte finale del tiebreak) e come non sia riuscita a trovare soluzioni in grado di mettere in difficoltà il servizio avversario.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale equilibratissimo, deciso da pochi episodi.

Le due tenniste avanzano insieme e si comportano molto bene nei propri turni di servizio.

Inizia meglio la Giorgi, subito insidiosa con una palla break nel secondo gioco, ben annullata dalla tedesca.

Con il passare dei minuti, si moltiplicano gli scambi potenti da fondo campo e la Witthoeft si fa sempre più pericolosa.

Accade nel nono game, dove Camila deve inventarsi un diritto all’incrocio delle righe per annullare una palla break avversaria e accade soprattutto in un combattutissimo undicesimo game.

Il game è durissimo, dura 24 punti e la marchigiana deve giocare al meglio per cancellare cinque palle break alla tedesca.

L’esito naturale del set è il tiebreak, equilibrato sino al 4-3 per Camila. Qui l’azzurra diventa protagonista negativa, regalando due doppi falli alla Witthoeft e sparacchiando largo un facile diritto.

Dal canto suo, la tedesca non sfrutta il primo set point tirando un diritto out mentre può esultare sulla seconda palla a disposizione.

Ennesimo gratuito Giorgi del tiebreak (rovescio in corridoio) e 7-6(5) per la Witthoeft in un’ora e sette minuti di gioco.

Secondo set: si continua con l’equilibrio già visto nel primo set.

Entrambe le tenniste prediligono attaccare con colpi potenti da fondo e sono entrambe attente a non concedere nulla nei propri turni di battuta.

Un rovescio in rete della teutonica sancisce così il giro di boa: dopo 27 minuti è 3-3.

Con il passare dei minuti, la tennista marchigiana diventa più nervosa e contratta, probabilmente demoralizzata dal non riuscire a trovare varchi nel servizio avversario.

Camila crolla nell’ottavo game, game costellato di gratuiti che regalano il break alla Witthoeft. Attacco di diritto in rete dell’italiana e 5-3 per la tedesca.

Ormai la Giorgi non è più in campo e l’avversaria, al servizio per chiudere il match, non trova ostacoli.

Un rovescio sulla riga di Carina chiude la contesa.

E’ 6-3 per la Witthoeft in 36 minuti di gioco.

Match Point

😕WitthoeftCarina supera Camila Giorgi in due set (7-6 6-3) e avanza ai QF del #WTA di s-Hertogenbosch! #tennis pic.twitter.com/hrbwO7I0Ya — readme.pdf.exe (@ClownBombastik) 14 giugno 2017

La partita punto per punto



WTA s-Hertogenbosch Camila Giorgi Camila Giorgi 6 3 Carina Witthoeft Carina Witthoeft 7 6 Vincitore: C. WITTHOEFT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 C. Giorgi 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 C. Witthoeft 15-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* df 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 C. Witthoeft 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Giorgi – C. Witthoeft

01:41:59

2 Aces 3

13 Double Faults 2

47% 1st Serve % 61%

26/39 (67%) 1st Serve Points Won 34/44 (77%)

24/44 (55%) 2nd Serve Points Won 17/28 (61%)

7/8 (88%) Break Points Saved 1/1 (100%)

10 Service Games Played 11

10/44 (23%) 1st Return Points Won 13/39 (33%)

11/28 (39%) 2nd Return Points Won 20/44 (45%)

0/1 (0%) Break Points Won 1/8 (13%)

11 Return Games Played 10

50/83 (60%) Total Service Points Won 51/72 (71%)

21/72 (29%) Total Return Points Won 33/83 (40%)

71/155 (46%) Total Points Won 84/155 (54%)

105 Ranking 66

25 Age 22

Macerata, Italy Birthplace Hamburg, Germany

France Residence Hamburg, Germany

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 9″ (1.76 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 150 lbs. (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

12/9 Year to Date Win/Loss 13/11

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$2,202,114 Career Prize Money $1,275,613

Davide Sala