Torneo Avvenire: Gli azzurri partono con il piede giusto

La 53esima edizione del Torneo Avvenire entra nel vivo con il via alle sfide del tabellone principale. Dopo due giorni di qualificazioni inizia ufficialmente la caccia a Federico Arnaboldi e Viktoriya Petrenko, vincitori della passata stagione.

Sono ben 62, tra ragazzi e ragazze, gli italiani presenti alla fase finale e il primo acuto azzurro porta la firma di Nicola Cigna che, arrivato al Tennis Club Ambrosiano con una wild card, elimina in rimonta l’austriaco Lukas Neumayer testa di serie numero 8. In cima al seeding maschile non deludono i due ungheresi Peter Makk e Peter Sallay così come il nostro Lorenzo Rottoli che supera 6-1 6-1 il greco Choumis . Chi invece era curioso di vedere all’opera Gianluca Quinzi è rimasto deluso, il fratello di Gianluigi, campione junior a Wimbledon 2013, ha deciso di dare forfait.

In campo femminile la numero uno Reka Zadori rispetta i pronostici e passa il turno, ma attenzione anche a Martina Biagianti che supera la colombiana Jessica Plazas con un doppio 6-0 e a Federica Trevisan vincitrice contro la spagnola Ortega Redondo.

Avvenire, però, non è solo partite e risultati. Vivace e sempre allegra la compagine sudamericana guidata dal tecnico argentino Marcelo Albamonte e dall’allenatrice colombiana Karen Castiblanco vittima dei gavettoni dei suoi ragazzi.

I nove giovani atleti d’oltreoceano proseguono il loro tour europeo, dopo il torneo di Foligno e l’attuale impegno a Milano, la prossima settimana voleranno in Danimarca.

Tra un match e l’altro i ragazzi dell’Avvenire sono stati anche chiamati a scegliere il loro punto di riferimento nel mondo del tennis professionistico e, a parte qualche citazione per Nadal e Djokovic, il sondaggio è risultato un plebiscito per Roger Federer. La classe e il talento dello svizzero hanno avuto la meglio sulla potenza del serbo e l’esplosività dello spagnolo. Federer, 18 tornei dello Slam vinti, l’ultimo pochi mesi fa a 35 anni e anche per lui un passaggio sulla terra rossa del TC Ambrosiano al Torneo Avvenire 1997.