WTA s’Hertogenbosch: Buona la prima per Camila Giorgi

Camila Giorgi approda al secondo turno del Wta International S’Hertogenbosch (erba, $250.000).

L’azzurra ha sconfitto all’esordio la statunitense Varvara Lepchenko, 31 anni, Nr. 68 del mondo, con il punteggio di 63 67 (6) 62 dopo 2 ore e 16 minuti di partita.

Al secondo turno la Giorgi sfiderà Witthoeft o Vandeweghe [4].

Primo set: inizia bene Camila, concentrata al servizio e aggressiva nei turni di battuta avversari.

Il primo sussulto è però americano, con la Lepchenko che si procura un’insidiosa palla break nel terzo gioco, ben annullata dalla Giorgi.

L’azzurra spreca molto nel game successivo. Si porta 0-40 e, un paio di suoi gratuiti uniti a belle giocate della Lepchenko, fanno svanire tutte e tre le palle break.

L’italiana è comunque superiore e lo si nota in campo. Il break è solo questione di tempo e si concretizza nell’ottavo game, a zero, prepotente, sancito da un rovescio in rete dell’avversaria.

Al servizio per chiudere il parziale l’azzurra non trema: turno di servizio tenuto a 15. Un diritto steccato in corridoio dalla Lepchenko vale il 6-3 Giorgi in 36 minuti di gioco.

Secondo set: parte ancora bene Camila, forte del set appena vinto.

Nel terzo gioco si spinge ancora sullo 0-40 ma cestina le prime due palle break con due diritti lunghi, salvo poi vedersi annullata la terza palla a disposizione da un servizio vincente della statunitense.

La partita scorre così veloce, con le due avversarie attente nei propri turni di battuta. Una bella volee di Camila sancisce il 3-3 dopo 26 minuti di gioco.

Sussulti non ve ne sono e si giunge al tiebreak, decisivo per le sorti del set.

Il tiebreak è equilibratissimo, riflette il set. A vincerlo è però la Lepchenko, brava a sfruttare il secondo set point a sua disposizione.

E’ 7-6(6) per l’americana in 59 minuti di gioco.

Terzo set: Sull’1 pari l’azzurra salvava tre pericolose palle break e in qualche modo teneva il turno di battuta.

Sul 2 a 1 la Giorgi giocava un ottima game in risposta e toglieva a 0 la battuta all’americana, portandosi poi sul 4 a 1.

Sul 5 a 2 l’azzurra metteva a segno un altro break (ai vantaggi) e alla seconda palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 2.

La partita punto per punto



WTA s-Hertogenbosch Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 3 7 2 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Lepchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Lepchenko – C. Giorgi

02:15:41

3 Aces 8

6 Double Faults 16

59% 1st Serve % 47%

34/49 (69%) 1st Serve Points Won 40/47 (85%)

20/34 (59%) 2nd Serve Points Won 30/53 (57%)

7/10 (70%) Break Points Saved 4/4 (100%)

14 Service Games Played 15

7/47 (15%) 1st Return Points Won 15/49 (31%)

23/53 (43%) 2nd Return Points Won 14/34 (41%)

0/4 (0%) Break Points Won 3/10 (30%)

15 Return Games Played 14

54/83 (65%) Total Service Points Won 70/100 (70%)

30/100 (30%) Total Return Points Won 29/83 (35%)

84/183 (46%) Total Points Won 99/183 (54%)

65 Ranking 105

31 Age 25

Tashkent, Uzbekistan Birthplace Macerata, Italy

Allentown, PA, USA Residence France

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

159 lbs. (72 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Pro (2001) Turned Pro Pro

16/13 Year to Date Win/Loss 12/9

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$3,916,759 Career Prize Money $2,202,114

Davide Sala