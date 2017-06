Rafael Nadal e i 35 game persi in sette partite. Non è record

Molto è stato scritto e detto circa il 10 ° titolo di Rafael Nadal al Roland Garros, ma c’è sicuramente un dato impressionante che riflette la superiorità del maiorchino in questa edizione del Roland Garros: il numero di game persi.

Nadal ha vinto la decima Coppa dei Moschettieri perdendo solo 35 giochi in sette partite, record assoluto nella carriera dello spagnolo ma non è un record nell’Era Open, dato che lo svedese Bjorn Borg vinse al Roland Garros 1978 perdendo soltanto 32 game in sette partite disputate.

Era dal 2010 che il Roland Garros non aveva un vincitore con lo score immacolato in termini di set persi, in quell’occasione Rafa Nadal, unico peraltro a riuscire nell’impresa tre volte (2008-2010 e 2017).

Poi Nastase nel 1973 e Borg nel 1978 gli altri due a non perdere nemmeno un set.