Minacce di morte a Stefano Napolitano. Denunciato un residente a Latina

La polizia Postale e delle Comunicazioni di Biella, a seguito di una serrata attività d’indagine, ha denunciato C. G., residente a Latina, in quanto responsabile di gravi minacce di morte nei confronti del tennista Stefano Napolitano.

Stefano con una lettera pubblica nello scorso 01 febbraio volle rendere pubbliche le minacce piovute sui social dopo la sconfitta al secondo turno del torneo challenger di Quimper.

L’azzurro aveva ceduto per 63 75, in un’ora e 49 minuti, al russo Aslan Karatsev, numero 256 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Grazie all’utilizzo di innovative tecniche investigative, si è potuto risalire all’identità del soggetto che aveva gravemente minacciato lo sportivo e i suoi familiari.