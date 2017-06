Challenger Caltanissetta: I risultati del turno decisivo di qualificazione. Matteo Berrettini nel main draw. Al primo turno sfiderà Cervantes

Md

(1/WC) Lorenzi, Paolo vs Arevalo, Marcelo

Arnaboldi, Andrea vs Djere, Laslo

Andreozzi, Guido vs Vatutin, Alexey

Kovalik, Jozef vs (5) Bagnis, Facundo

(4) Albot, Radu vs McGee, James

Bellotti, Riccardo vs Gaio, Federico

(WC) Bolelli, Simone vs (Q) Sorgi, Joao Pedro

Safranek, Vaclav vs (8) Sandgren, Tennys

(7) Giannessi, Alessandro vs Lopez-Perez, Enrique

Cervantes, Inigo vs (Q) Berrettini, Matteo

Ramanathan, Ramkumar vs (Q) Ofner, Sebastian

(WC) Mager, Gianluca vs (3) Kukushkin, Mikhail

(6) Cecchinato, Marco vs Samper-Montana, Jordi

Rublev, Andrey vs Zekic, Miljan

Caruso, Salvatore vs Travaglia, Stefano

(Q) Stebe, Cedrik-Marcel vs (2/WC) Lajovic, Dusan

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – TD Quali

CAMPO 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [2] Matteo Berrettini vs Denys Molchanov



CH Caltanissetta Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 6 6 Denys Molchanov Denys Molchanov 2 2 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Molchanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 D. Molchanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Molchanov 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Molchanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Molchanov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Molchanov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Molchanov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 df 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

CAMPO 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Cedrik-Marcel Stebe vs [8] Daniel Elahi Galan



CH Caltanissetta Cedrik-Marcel Stebe [3] Cedrik-Marcel Stebe [3] 6 6 Daniel Elahi Galan [8] Daniel Elahi Galan [8] 4 2 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Stebe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Elahi Galan 30-0 40-15 ace 4-0 → 4-1 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Elahi Galan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Stebe 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Stebe 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 3-0 → 3-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Stebe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [1] Sebastian Ofner vs [6] Franko Skugor



CH Caltanissetta Sebastian Ofner [1] Sebastian Ofner [1] 6 3 6 Franko Skugor [6] Franko Skugor [6] 3 6 4 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-0 30-0 4-4 → 5-4 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 S. Ofner 15-15 30-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Ofner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 0-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Skugor 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [4] Pedja Krstin vs [5] Joao Pedro Sorgi