Challenger Lisbona: Il Main Draw. Donati e Quinzi al via

Ci sono Matteo Donati e Gianluigi Quinzi nel tabellone principale del torneo challenger di Lisbona.

Donati all’esordio sfiderà Petr Michnev classe 1989 e n.242 ATP.

Quinzi, invece, affronterà Adam Pavlasek, classe 1994 e n.97 ATP.

Challenger Lisbona | Terra | e43.000

(1) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Michnev, Petr vs Donati, Matteo

Otte, Oscar vs Ojeda Lara, Ricardo

(WC) Gaspar Murta, Andre vs (6) Carballes Baena, Roberto

(4) Giraldo, Santiago vs Balazs, Attila

Gunneswaran, Prajnesh vs Domingues, Joao

(WC) Ferreira Silva, Frederico vs Clezar, Guilherme

De Loore, Joris vs (5) Elias, Gastao

(8) Ramirez Hidalgo, Ruben vs Sakharov, Gleb

(WC) Oliveira, Goncalo vs Qualifier

O’Connell, Christopher vs Qualifier

(WC) Monteiro, Joao vs (3) Daniel, Taro

(7) Sousa, Pedro vs Milojevic, Nikola

Coria, Federico vs Popko, Dmitry

Harris, Lloyd vs Qualifier

Quinzi, Gianluigi vs (2) Pavlasek, Adam