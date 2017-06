Challenger Caltanissetta: I risultati Completi del Primo e Secondo Turno Qualificazioni. Matteo Berrettini al turno finale

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – TD Quali

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – 1°-2° Turno Quali

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Trapani vs [WC] Andreas Haider-Maurer



CH Caltanissetta Andrea Trapani Andrea Trapani 6 0 Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 7 6 Vincitore: A. HAIDER-MAURER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 40-30 0-5 → 0-6 A. Trapani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Trapani 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Trapani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Trapani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 A. Trapani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Trapani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Trapani 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Trapani 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 3-1 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Trapani 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Davide Galoppini vs [8] Daniel Elahi Galan



CH Caltanissetta Davide Galoppini Davide Galoppini 5 3 Daniel Elahi Galan [8] Daniel Elahi Galan [8] 7 6 Vincitore: D. GALAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Elahi Galan 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Galoppini 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 D. Elahi Galan 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Galoppini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Galoppini 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Galoppini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Galoppini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Galoppini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Elahi Galan 15-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Galoppini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Galoppini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Galoppini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-1 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Galoppini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Sebastian Ofner vs Antonio Massara



CH Caltanissetta Sebastian Ofner [1] Sebastian Ofner [1] 6 6 Antonio Massara Antonio Massara 0 3 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Massara 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Massara 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Massara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Massara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Massara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 A. Massara 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Massara 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Massara 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4. [4] Pedja Krstin vs [WC] Andreas Haider-Maurer (non prima ore: 14:00)



CH Caltanissetta Pedja Krstin [4] Pedja Krstin [4] 6 7 Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 4 6 Vincitore: P. KRSTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 5*-1 ace 6-1* 6-6 → 7-6 P. Krstin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Haider-Maurer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Haider-Maurer 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3

5. [2] Matteo Berrettini vs Andrei Vasilevski



CH Caltanissetta Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 6 7 Andrei Vasilevski Andrei Vasilevski 2 5 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Vasilevski 0-15 0-30 0-40 df df 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 5-5 A. Vasilevski 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Vasilevski 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrei Vasilevski vs Dmitry Surchenko



CH Caltanissetta Andrei Vasilevski Andrei Vasilevski 6 7 Dmitry Surchenko Dmitry Surchenko 2 5 Vincitore: A. VASILEVSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Surchenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 6-5 → 7-5 A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Surchenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Surchenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Surchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Surchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Surchenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Surchenko 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Vasilevski 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Surchenko 0-15 df 0-30 0-40 df df 3-2 → 4-2 A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Surchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df df 2-1 → 3-1 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 D. Surchenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vasilevski 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Denys Molchanov vs [WC] Luca Potenza



CH Caltanissetta Denys Molchanov Denys Molchanov 6 6 Luca Potenza Luca Potenza 3 2 Vincitore: D. MOLCHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Molchanov 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-2 → 4-2 L. Potenza 15-15 15-30 df 30-40 2-2 → 3-2 D. Molchanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Molchanov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Molchanov 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 L. Potenza 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 D. Molchanov 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Potenza 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 D. Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Ettore Zito vs [6] Franko Skugor



CH Caltanissetta Ettore Zito Ettore Zito 1 4 Franko Skugor [6] Franko Skugor [6] 6 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Zito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 E. Zito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Zito 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 F. Skugor 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 E. Zito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Zito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Skugor 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Zito 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Skugor 15-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Zito 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Zito 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Eros Siringo vs [5] Joao Pedro Sorgi (non prima ore: 14:00)



CH Caltanissetta Eros Siringo Eros Siringo 1 0 Joao Pedro Sorgi [5] Joao Pedro Sorgi [5] 6 6 Vincitore: J. SORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-5 → 0-6 E. Siringo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 J. Pedro Sorgi 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 E. Siringo 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Siringo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-5 → 1-5 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 E. Siringo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Pedro Sorgi 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 E. Siringo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Denys Molchanov vs [7] Adrian Ungur



CH Caltanissetta Denys Molchanov Denys Molchanov 6 6 Adrian Ungur [7] Adrian Ungur [7] 2 4 Vincitore: D. MOLCHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Ungur 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Molchanov 0-15 15-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Molchanov 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 D. Molchanov 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Molchanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Molchanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Ungur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Molchanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Ungur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Gulisano vs [WC] Eros Siringo



CH Caltanissetta Marco Gulisano Marco Gulisano 3 2 Eros Siringo Eros Siringo 6 6 Vincitore: E. SIRINGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Gulisano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Siringo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 2-5 M. Gulisano 15-0 15-15 15-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Siringo 15-15 15-30 df 15-40 0-4 → 1-4 M. Gulisano 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-3 → 0-4 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Siringo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Gulisano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Siringo 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Siringo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gulisano 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Cedrik-Marcel Stebe vs Andrey Yakovlev