Roland Garros – Novak Djokovic: “Sto pensando a tante cose soprattutto negli ultimi due mesi. Sto cercando di capire quale sia la cosa migliore per me ora”

Novak Djokovic : “Si è deciso tutto nel primo set. Ci ho provato, ho perso quel break cruciale all’inizio del secondo e lui ha servito meglio spingendo col primo colpo a disposizione e giocando con tanto spin.

Ha meritato di vincere. È difficile giocare contro di lui sulla terra. Non sono stato in grado di colpire bene la palla e ho fatto tanti errori gratuiti. Lui ha giocato sempre meglio e con maggiore fiducia. È brutto finire così il Roland Garros.

Sto cercando di lavorare su determinate cose. A volte funziona a volte no. È una situazione completamente nuova per me, soprattutto negli ultimi 7-8 mesi dove non ho vinto un torneo, cosa che non accadeva da anni. Tutti i migliori hanno attraversato una situazione del genere, quindi bisogna imparare e trovare un modo per uscirne più forte.”

“Avevo in programma di giocare solo a Wimbledon, ma ora potrei fare un torneo in preparazione.

Dovrò lavorare sul mio gioco perché ci sono cose che sicuramente posso fare meglio. Ho bisogno di maggiore continuità. Mi concentrerò su questo, poi i risultati verranno da sé, tra cui il numero uno.”

“Sto pensando a tante cose soprattutto negli ultimi due mesi. Sto cercando di capire quale sia la cosa migliore per me ora, potrei anche prendermi una pausa. Capirò come sto in questi giorni e deciderò, non escludo nulla.

È dura capire come posso riprendermi. Sto cercando di migliorare e di essere di nuovo ad un livello alto. So che sono arrivato ai vertici di questo sport, e che i ricordi e l’esperienza mi danno abbastanza motivi per credere che posso farcela di nuovo nonostante non sia l’unico a volerlo.