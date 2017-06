Roland Garros 2017 Day10: fenomeno Ostapenko e delizia Bacsinszky.

Nella giornata in cui la pioggia ha dettato legge e i quarti di finale maschile in programma sono stati rinviati a domani, si sono concluse due partite dal grande significato che, nonostante le ripetute interruzioni meteorologiche, hanno regalato sorprese, spettacolo e una tensione palpabile non solo dagli spalti ma anche dallo schermo.

Parigi rimarrà per sempre un luogo speciale per la lettone Jelena Ostapenko, arrivata alla prima semifinale Slam sulla terra rossa parigina: tre set per sconfiggere l’ex numero 1 del mondo Caroline Wozniacki, una giocatrice che sembrava rigenerata in questo Roland Garros e che forse, dentro di sé, cullava il sogno del primo Slam in carriera. La lettone ha però mostrato i muscoli, recuperato un set di svantaggio alla danese, non mollando dal punto di vista nervoso e mostrando una forza psico fisica notevole. Jelena compirà 20 anni fra un paio di giorni (è nata l’8 giugno del 1997) e sulla terra rossa Slam ha messo in evidenza quello che sembra chiaro a tanti: il suo futuro da assoluta protagonista nel circuito, tennista dal talento cristallino per cui si prevede un destino da numero 1. Peccato per Caroline, giocatrice che ha saputo issarsi fino alla vetta del ranking, vinto molti tornei, guadagnato tanto dentro e fuori dal circuito ma a cui manca un titolo Major per arricchire una bacheca comunque importante.

La lettone affronterà in semifinale Timea Bacsinszky: un pubblico meno caloroso del solito (o rumoroso?) ha visto soccombere una delle proprie beniamine di fronte alle variazioni, ai tagli e all’eleganza della svizzera. Un duplice 6-4 alla Mladenovic e una nuova semifinale al Roland Garros raggiunta dopo quella del 2015: la testa di serie numero 30 del torneo sa giocare decisamente bene sulla terra rossa e il match di oggi ne è stato l’ennesima conferma. Brava la svizzera a rimanere centrata nel match, brava a sfruttare la tensione che ha giocato un brutto scherzo alla Mladenovic.

La potente Kiki ha sentito sulle spalle il peso di una nazione che la vedeva già lanciata verso la finale: troppo contratta la francese, troppa la voglia di fare bene che blocca il braccio, troppa la paura per una giocatrice che nonostante i miglioramenti evidenti e sotto gli occhi di tutti messi in atto in questo 2017 genera ancora dei dubbi riguardo la sua forza mentale. Peccato, l’occasione era propizia e la “debolezza” del tabellone femminile difficilmente si ripeterà negli anni a venire, quando le giovani leve prenderanno definitivamente il volo. Ostapenko contro Bacsinszky sarà comunque una semifinale scintillante e lo spettacolo in campo..appare assicurato. Speriamo solo che la pioggia lasci in pace il Roland Garros.

Alessandro Orecchio