Roger Federer prepara la stagione sull’erba sul cemento

Roger Federer si allena in questo periodo in quel di Basilea, nella sua città natale.

Lo svizzero in questi giorni si sta preparando sui campi in hard-court e molti si sono chiesti come sia possibile prepararsi sull’erba giocando su una superficie dura.

La ragione è che campi in erba sono molto diversi l’uno dall’altro e Roger avrà sensazioni diverse giocando a Stoccarda, Halle e Wimbledon. I campi duri poi aumentato la reattività nella risposta e migliorano i riflessi.

Federer sta usando le palline del torneo di Wimbledon, che inizierà dal prossimo 3 luglio.