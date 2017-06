Wimbledon: L’effetto Sharapova si fa sentire. Eurosport ha comprato i diritti per le qualificazioni

Se è discutibile la legittimità dell’assegnazione a Maria Sharapova di diverse wild cards, in seguito alla squalifica per doping, di certo non si può dire lo stesso in merito alla capacità della russa di attrarre pubblico. Masha costituisce infatti un’attrattiva eccezionale per qualsiasi torneo che abbia lo scopo di affollare le proprie tribune e, più in generale, di massimizzare il numero di spettatori.

A tale proposito, approfittando del fatto che la presenza della russa alle qualificazioni di Wimbledon attirerà molti più appassionati rispetto agli anni passati, da Londra hanno pensato di cogliere la palla al balzo e far sì che la fase di qualificazione venga trasmessa su Eurosport in tutta Europa. “E’ probabile che qualche giocatore di grande livello disputi le qualificazioni di Wimbledon, per questo ci aspettiamo che la nostra trasmissione su tutta Europa generi grande interesse”, ha dichiarato Peter Hutton, CEO di Eurosport.

Per il terzo major dell’anno, tuttavia, le novità non saranno soltanto di natura “televisiva”. Anche le strutture che ospiteranno le qualificazioni alla fase finale del torneo, infatti, saranno soggette ad opere di miglioramento.

Richard Lewis, direttore esecutivo del torneo, ha in ogni caso chiarito che non sia stata la presenza della Sharapova ad innescare la necessità di apportare delle migliorie: “So che questo possa sembrare un momento molto conveniente per fare i lavori, ma non esiste una relazione tra le due cose. Sappiamo che la fase di qualificazione debba essere migliorata costantemente, proprio come le infrastrutture (le qualificazioni di Wimbledon si diputano attualmente a Roehampton). Fa tutto parte di un processo continuo”, ha spiegato Lewis.

Edoardo Gamacchio