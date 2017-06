Roland Garros: Ancora tanta sfortuna per Richard Gasquet che si ritira per un problema alla schiena (Video)

Ancora tanta sfortuna per Richard Gasquet che questo pomeriggio si è ritirato nel match di terzo turno al Roland Garros contro Gael Monfils.

Richard su una situazione di un set pari e 3 a 4 in favore di Monfils nel terzo parziale ha abbandonato il campo per il suo noto e ormai cronico problema alla schiena.

Monfils ringrazia e conquista gli ottavi di finale dove sfiderà Stan Wawrinka.

