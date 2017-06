Roland Garros: Il programma di Domenica 04 Giugno

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(11)Caroline Wozniacki vs (8)Svetlana Kuznetsova

(15)Gael Monfils b. (24)Richard Gasquet To Finish 6-5

(10)Venus Williams vs (30)Timea Bacsinszky

(19)Albert Ramos-Vinolas vs (2)Novak Djokovic

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Magda Linette

(17)Roberto Bautista Agut vs (4)Rafael Nadal

(4)Garbiñe Muguruza vs (13)Kristina Mladenovic

(6)Dominic Thiem vs Horacio Zeballos

Court 1 – 11:00 AM

Hyeon Chung b. (8)Kei Nishikori To Finish 5-7 4-6 7-6(4) 3-0

(5)Milos Raonic vs (20)Pablo Carreno Busta

(9)Gabriela Dabrowski /(9)Yifan Xu vs Raluca Olaru /Olga Savchuk

Pauline Parmentier /Mathias Bourgue vs (3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin

Court 2 – 11:00 AM

Karen Khachanov b. (21)John Isner To Finish 7-6(1)

Jelena Ostapenko vs (23)Samantha Stosur

(5)Jamie Murray /(5)Bruno Soares vs (9)Rohan Bopanna /(9)Pablo Cuevas

Abigail Spears /Juan Sebastian Cabal vs María José Martinez Sanchez /Marcelo Demoliner

Jana Cepelova /Su-Wei Hsieh vs (14)Svetlana Kuznetsova /(14)Kristina Mladenovic

Court 3 – 11:00 AM

Carina Witthoeft vs (2)Karolina Pliskova

Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone vs Nao Hibino /Alicja Rosolska

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs (13)Kiki Bertens /(13)Johanna Larsson

Casey Dellacqua /Rajeev Ram vs (6)Hao-Ching Chan /(6)Jean-Julien Rojer

(7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna vs Chloe Paquet /Benoit Paire

Court 4 – 11:00 AM

Brian Cernoch vs Alen Avidzba

(5)Yu Hsiou Hsu vs Danny Thomas

(6)Marko Miladinovic vs Sebastian Korda

Thaisa Grana Pedretti vs (14)Katarina Zavatska

Alan Fernando Rubio Fierros vs Bertus Kruger

En Shuo Liang vs (5)Iga Swiatek

Court 5 – 11:00 AM

Simon Carr vs Vasil Kirkov

Patrick Kypson vs (16)Duarte Vale

Sam Riffice vs Thiago Agustin Tirante

Fernanda Labrana vs Sofya Lansere

Benjamin Sigouin vs (10)Oliver Crawford

Francesco Forti vs Gianni Ross

Court 6 – 11:00 AM

(17)Anastasija Sevastova vs Petra Martic

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Aleksandra Krunic /Ajla Tomljanovic

Ryan Harrison /Michael Venus b. Purav Raja /Divij Sharan To Finish 2-1

Elina Svitolina /Artem Sitak vs (2)Sania Mirza /(2)Ivan Dodig

Alicja Rosolska /Michael Venus vs Andreja Klepac /Dominic Inglot

Court 8 – 11:00 AM

Pei Hsuan Chen vs Hailey Baptiste

(7)Whitney Osuigwe vs Simona Waltert

Tomas Machac vs Constantin Bittoun Kouzmine

Ellie Douglas vs Xiyu Wang

(10)Taylor Johnson vs Tatiana Pieri

Kamilla Rakhimova vs (6)Claire Liu

Court 10 – 11:00 AM

Anri Nagata vs (11)Elena Rybakina

Sofia Sewing vs Varvara Gracheva

Abhimanyu Vannemreddy vs Clement Tabur

Maria Lourdes Carle vs Amina Anshba

Thiago Seyboth Wild vs Rayane Roumane

(14)Rudolf Molleker vs Alejandro Davidovich Fokina

Court 14 – 11:00 AM

Veronica Cepede Royg vs Mariana Duque-Marino

Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng vs Ying-Ying Duan /Shuai Peng

Fernando Verdasco /Nenad Zimonjic vs Sam Groth /Robert Lindstedt

(4)Katarina Srebotnik /(4)Raven Klaasen vs Lucie Hradecka /Marcin Matkowski

Court 15 – 11:00 AM

Nikita Mashtakov vs Michael Vrbensky

Xin Yu Wang vs (9)Olga Danilovic

Matias Soto vs (3)Alexei Popyrin

(12)Olesya Pervushina vs Jule Niemeier

Barbora Matusova vs Ekaterina Vishnevskaya

(11)Nicola Kuhn vs Marvin Moeller

Court 16 – 11:00 AM

Blake Ellis vs (13)Sebastian Baez

Lara Schmidt vs Diane Parry

Valentin Royer vs Ondrej Styler

(3)Bianca Andreescu vs Loudmilla Bencheikh

Marta Paigina vs Emeline Dartron

Olukayode Alafia Damina Ayeni vs Mohamed Ali Bellalouna

Court 17 – 11:00 AM

(4)Zsombor Piros vs Maxence Broville

(15)Juan Pablo Grassi Mazzuchi vs Matteo Martineau

Dan Added vs Uisung Park

Mylene Halemai vs (4)Marta Kostyuk

Denisa Hindova vs (13)Emily Appleton

Clara Burel vs (2)Amanda Anisimova

Court 18 – 11:00 AM

(8)Carson Branstine vs Paula Arias Manjon

(12)Jurij Rodionov vs Nikolay Vylegzhanin

Giulia Morlet vs Maria Jose Portillo Ramirez

Daniela Vismane vs Zeel Desai

(15)Maria Camila Osorio Serrano vs Ayumi Miyamoto

Artem Dubrivnyy vs Chun Hsin Tseng