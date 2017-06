Gunter Bresnik e la possibile vittoria Slam di Thiem: “E’ mentalmente e fisicamente pronto. Però il problema di Dominic continua a chiamarsi Federer, Nadal e Djokovic”

Gunter Bresnik, allenatore di Dominic Thiem, ritiene che il suo assistito non sia ancora del tutto pronto per vincere un Grande Slam. “E’ mentalmente e fisicamente pronto. Però il problema di Dominic continua a chiamarsi Federer, Nadal e Djokovic. Al Roland Garros, dovrà battere Novak e Rafa per arrivare in finale. Ed una volta lì, potrebbe dover affrontare Murray, che è dall’altra parte del tabellone. E’ molto difficile”, ha detto Bresnik nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate al canale YouTube ufficiale del major parigino.

Il tecnico è poi tornato a parlare della sconfitta patita da Thiem a Roma contro Djokovic, giunta dopo che l’austriaco avesse battuto Nadal. “Non è facile per un giocatore giovane come lui, molto emotivo e sensibile, mantenere un livello altissimo di gioco in tutti i match. E’ una cosa che deve ancora imparare”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio