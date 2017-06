Il Diario dai Giochi dei Piccoli Stati (day 3-4)

Proseguono a pieno ritmo gli incontri di tennis ai XVII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in corso a San Marino, in vista dell’atto conclusivo di sabato 3 giugno.

Nel tabellone maschile sorpresa a metà, con la finale che vedrà sfidarsi il primo favorito del seeding, il franco-monegasco Diep (836 ATP), che ha piegato la resistenza del cipriota Neos con un doppio 6-4, e il lussemburghese Ugo Nastasi, finalista della scorsa edizione, che estromesso la seconda testa di serie, il monegasco Lucas Catarina, per 6-4 7-6.

Percorso netto anche per la favorita del tabellone femminile, la cipriota Serban (391 WTA, facile 6-1 6-1 in semifinale alla maltese Genovese) che in finale sfiderà la rappresentante del Lussemburgo Eleonora Molinaro che ha superato 6-4 6-3 la giovanissima maltese Francesca Curmi. Out nei quarti, come già visto, Gioia Barbieri in campo per San Marino.

Già conclusi, invece, i tabelloni di doppio con due successi ciprioti. Nel maschile sgambetto al super tiebreak del duo Efstathious/Neos ai favoriti Diep/Oger. Per Monaco si interrompe quindi la striscia di cinque ori consecutivi nella specialità. Bronzo alle coppie maltesi e lussemburghesi, out ai quarti De Rossi/Grassi per San Marino.

Nel doppio femminile successo 6-2 6-4 della coppia Serban/Siopacha sulle maltesi Curmi/Genovesi. Si arricchisce il medagliere sammarinese con il bronzo di Barbieri/Agarici grazie al successo nella finalina sulle islandesi Brynjarsdottir/Gronholm 6-4 6-3.

Infine, nel doppio misto titolo al Lussemburgo, grazie alla vittoria di Molinaro/Nastasi 6-3 6-4 sui ciprioti Neos/Serban. Bronzo per i titani Barbieri/De Rossi.

Appuntamento a domani, a partire dalle 10 sui campi in terra rossa del centro tennis di Montecchio per le finali del singolare.

Da San Marino, Matteo Zanini