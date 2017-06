Roland Garros 2017 Day6: Nadal è una furia, Djokovic soffre e Mladenovic vince ancora al cardiopalma

Rafa Nadal è un treno ad alta velocità sulla terra rossa di Parigi: il maiorchino spazza via il malcapitato Basilashvili lasciandogli un solo game e rinforza la sua candidatura a favorito principale in questo Roland Garros. Mentre gli avversari soffrono e perdono set ed energie preziose per strada, Nadal va spedito per la Decima e non sembra conoscere alcun ostacolo, ritrovando un tennis e una condizione che per molti è parente prossima del miglior Rafa. Chi potrà davvero impensierirlo?

È tutta la Spagna a sorridere: la defending champion Garbine Muguruza torna a respirare l’aria francese del suo primo Slam e ritrova i suoi colpi potenti che sembravano smarriti. Seconda settimana conquistata senza affanni e un messaggio forte lanciato alla rumena Halep, secondo molti esperti la favorita numero 1. Vincono anche Albert Ramos contro Pouille in 5 set recuperando uno svantaggio di 2 set a 1, Carreno Busta che regola le velleità del bulgaro Dimitrov in 3 parziali e Bautista Agut che supera il ceco Vesely sempre in 3 parziali. Quando i giochi si fanno seri sul rosso gli spagnoli continuano a farla da padroni, generazione dopo generazione.

Parlando di campioni uscenti, non possiamo non parlare di Novak Djokovic: il serbo va vicinissimo all’eliminazione contro l’argentino Schwartzman ma per sua fortuna si sveglia dal torpore che sembra avvolgerlo da un anno a questa parte quando si trova sotto 2 set a 1 e ingrana con un periodico 6-1 utile a portare a casa l’incontro e conquistare gli ottavi. Basterà questo Nole per impensierire Nadal? Le sensazioni in casa serba sono negative…

Il sesto giorno del Roland Garros 2017 è però anche il giorno delle lacrime di Goffin costretto ad abbandonare il campo per infortunio contro l’argentino Zeballos, di una nuova vittoria thrilling della fracese Mladenovic vittoriosa 8-6 al terzo contro la Rogers e mai doma, dell’austriaco Thiem che rinforza la sua candidatura per il trono vincendo contro l’americano Johnson e della russa Kuznetsova, una che a Parigi sa vincere ma che ha bisogno di 3 set per superare la cinese Zhang.

Si ritira anche Garcia Lopez contro il canadese Raonic all’inizio del secondo set, mentre Ostapenko e soprattutto la svizzera Bacsinszky sbrigano rapidamente la pratica di giornata e volano alla seconda settimana. Attenzione alla svizzera: in questo momento di transizione nel circuito femminile, potrebbe piazzare una nuova sorpresa al Roland Garros, dove ha già raggiunto le semifinali nel 2015.

Venus Williams e Samantha Stosur sono due vincitrici Slam che vogliono brillare in questo Roland Garros: la strada è ancora lunga ma gli impegni di oggi fanno aumentare le loro quotazioni. Contro Mertens e Mattek Sands le due esperte giocatrici mettono in chiaro le cose e puntano in alto per una seconda settimana che potrebbe rivelarsi sorprendente.

Alessandro Orecchio