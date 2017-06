Dal Roland Garros – Nikoloz Basilashvili: “La partita di oggi è stata imbarazzante”

Nikoloz Basilashvili è apparso in conferenza stampa per discutere della clamorosa sconfitta (in termini di punteggio) contro Rafael Nadal nel terzo turno del Roland Garros.

“La partita di oggi è stata imbarazzante. Ovviamente mi aspettavo un match molto difficile perchè avevo di fronte una leggenda del tennis, ma non mi aspettavo questo score.

il punteggio è troppo imbarazzante, ma devo accettarlo. Rafael ha giocato incredibilmente bene in tutti gli aspetti del gioco e non posso che congratularmi con lui per la vittoria”.