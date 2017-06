Roland Garros: I risultati della sesta giornata. Djokovic supera Diego Schwartzman solo al quinto set. Nadal travolge Basilashvili. Raonic agli ottavi. Ok Carreno Busta che elimina Dimitrov. Bene la Muguruza

Roland Garros – News

Novak Djokovic ha bisogno di tre set per carburare ma alla fine lascia le briciole negli ultimi due parziale e vince per 6-1 al quinto set contro Diego Schwartzman.

The defending champ survives 😅@DjokerNole survives a five-set epic to book his place in round four #RG17 pic.twitter.com/nWwVci91kh — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 giugno 2017

Nikoloz Basilashvili è stato travolto da Rafael Nadal nel terzo turno.

Il 25enne georgiano, numero 63 atp, si è visto infliggere da Rafa Nadal sul ‘Philippe Chatrier’ un 60 61 60 in un’ora e mezza esatta di gioco.

Rampant Rafa! Nadal drops just the one game as he cruises past poor Basilashvili #RG17 pic.twitter.com/KuZ5XIeYW2 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 giugno 2017

Milos Raonic, numero 6 della classifica mondiale e quinta testa di serie, è approdato agli ottavi quando sul 61 1-0 in suo favore, il 33enne spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 153 Atp ha alzato bandiera bianca per un problema al quadricipite dopo aver chiesto l’intervento medico alla fine della prima frazione.

Pablo Carreno Busta, 20esima testa di serie, che ha sconfitto per 75 63 64 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 del ranking mondiale e 11 del tabellone, ma in questo caso abbastanza deludente.

Busta-move!@pablocarreno91 dumps No. 11 seed Grigor Dimitrov out of the French Open #RG17 pic.twitter.com/jlFkJlcAOt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2 giugno 2017

Garbine Muguruza è approdata regolarmente agli ottavi del Roland Garros proseguendo nella difesa del titolo conquistato 12 mesi fa.

Kristina Mladenvoic, ad un passo dalla sconfitta, conquista gli ottavi dopo aver battuto la Rogers per 8-6 al terzo set.

Il grande match è servito: Kiki Mladenovic passa 8-6 contro Shelby Rogers e raggiunge agli ottavi Garbiñe Muguruza #RG17 #EurosportTENNIS pic.twitter.com/uDnT0BbS0W — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 2 giugno 2017

Roland Garros – 3° Turno – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(4)Garbiñe Muguruza vs (27)Yulia Putintseva



GS Roland Garros G. Muguruza [4] G. Muguruza [4] 7 6 Y. Putintseva [27] Y. Putintseva [27] 5 2 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 6-5 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvili vs (4)Rafael Nadal



GS Roland Garros N. Basilashvili N. Basilashvili 0 1 0 R. Nadal [4] R. Nadal [4] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Diego Schwartzman vs (2)Novak Djokovic



GS Roland Garros D. Schwartzman D. Schwartzman 7 3 6 1 1 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 5 6 3 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(10)Venus Williams vs Elise Mertens



Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Horacio Zeballos vs (10)David Goffin



GS Roland Garros H. Zeballos H. Zeballos 40 4 D. Goffin [10] • D. Goffin [10] 40 5 Vincitore: H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Shelby Rogers vs (13)Kristina Mladenovic



GS Roland Garros S. Rogers S. Rogers 5 6 6 K. Mladenovic [13] K. Mladenovic [13] 7 4 8 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 6-7 → 6-8 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 6-6 → 6-7 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 6-4 S. Rogers 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Rogers 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Rogers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(16)Lucas Pouille vs (19)Albert Ramos-Vinolas



GS Roland Garros L. Pouille [16] • L. Pouille [16] A 2 6 6 A. Ramos-Vinolas [19] A. Ramos-Vinolas [19] 40 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

(11)Caroline Wozniacki vs Catherine Bellis



Court 1 – 11:00 AM

(20)Pablo Carreno Busta vs (11)Grigor Dimitrov



GS Roland Garros P. Carreno Busta [20] P. Carreno Busta [20] 7 6 6 G. Dimitrov [11] G. Dimitrov [11] 5 3 4 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-4 → 1-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(6)Dominic Thiem vs (25)Steve Johnson



GS Roland Garros D. Thiem [6] D. Thiem [6] 6 7 6 S. Johnson [25] S. Johnson [25] 1 6 3 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 S. Johnson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Thiem 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Johnson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-1 → 6-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(32)Shuai Zhang vs (8)Svetlana Kuznetsova



GS Roland Garros S. Zhang [32] S. Zhang [32] 15 6 6 0 S. Kuznetsova [8] • S. Kuznetsova [8] 40 7 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Kuznetsova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(30)Timea Bacsinszky vs Ons Jabeur



Court 2 – 11:00 AM

Lesia Tsurenko vs Jelena Ostapenko



GS Roland Garros L. Tsurenko L. Tsurenko 1 4 J. Ostapenko J. Ostapenko 6 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 1-5 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(5)Milos Raonic vs Guillermo Garcia-Lopez



GS Roland Garros M. Raonic [5] • M. Raonic [5] 0 6 1 G. Garcia-Lopez G. Garcia-Lopez 0 1 0 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Raonic 1-0 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-1 → 6-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sam Groth /Robert Lindstedt vs (3)Bob Bryan /(3)Mike Bryan



GS Roland Garros S. Groth / R. Lindstedt S. Groth / R. Lindstedt 7 6 B. Bryan / M. Bryan [3] B. Bryan / M. Bryan [3] 6 3 Vincitore: S. Groth R. Lindstedt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Groth / R. Lindstedt 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Groth / R. Lindstedt 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Groth / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Quentin Halys /Adrian Mannarino vs Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi



GS Roland Garros Q. Halys / A. Mannarino Q. Halys / A. Mannarino 5 6 5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi R. Dutra Silva / P. Lorenzi 7 2 7 Vincitore: R. Dutra Silva P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-5 → 3-5 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 3 – 11:00 AM

Jiri Vesely vs (17)Roberto Bautista Agut



GS Roland Garros J. Vesely J. Vesely 3 4 3 R. Bautista Agut [17] R. Bautista Agut [17] 6 6 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Vesely 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 df 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Vesely 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

(23)Samantha Stosur vs Bethanie Mattek-Sands



GS Roland Garros S. Stosur [23] S. Stosur [23] 6 6 B. Mattek-Sands B. Mattek-Sands 2 2 Vincitore: S. Stosur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 4-2 → 5-2 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(4)Katarina Srebotnik /(4)Raven Klaasen vs Martina Hingis /Leander Paes



GS Roland Garros K. Srebotnik / R. Klaasen [4] K. Srebotnik / R. Klaasen [4] 6 1 10 M. Hingis / L. Paes M. Hingis / L. Paes 4 6 2 Vincitore: K. Srebotnik R. Klaasen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 M. Hingis / L. Paes 0-15 0-30 0-40 15- 30- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Hingis / L. Paes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 K. Srebotnik / R. Klaasen 15-0 ace 30-0 40-0 0-5 → 1-5 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 K. Srebotnik / R. Klaasen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Hingis / L. Paes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Srebotnik / R. Klaasen 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 M. Hingis / L. Paes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Srebotnik / R. Klaasen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 K. Srebotnik / R. Klaasen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-2 → 4-3 K. Srebotnik / R. Klaasen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Srebotnik / R. Klaasen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Hingis / L. Paes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Srebotnik / R. Klaasen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Chloe Paquet /Benoit Paire vs Yifan Xu /Fabrice Martin



GS Roland Garros C. Paquet / B. Paire C. Paquet / B. Paire 6 5 10 Y. Xu / F. Martin Y. Xu / F. Martin 2 7 5 Vincitore: C. Paquet B. Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 C. Paquet / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 -30 -40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Paquet / B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Paquet / B. Paire 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Y. Xu / F. Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Paquet / B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Paquet / B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-1 → 4-2 Y. Xu / F. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 4-0 → 4-1 C. Paquet / B. Paire 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-0 → 3-0 C. Paquet / B. Paire 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Xu / F. Martin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Paquet / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Y. Xu / F. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 C. Paquet / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 Y. Xu / F. Martin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 C. Paquet / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 Y. Xu / F. Martin 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Paquet / B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – 11:00 AM

David Marrero /Tommy Robredo vs Scott Lipsky /Leander Paes



GS Roland Garros D. Marrero / T. Robredo D. Marrero / T. Robredo 7 6 S. Lipsky / L. Paes S. Lipsky / L. Paes 6 2 Vincitore: D. Marrero T. Robredo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Lipsky / L. Paes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 S. Lipsky / L. Paes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Marrero / T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Lipsky / L. Paes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Lipsky / L. Paes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 S. Lipsky / L. Paes 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Lipsky / L. Paes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Lipsky / L. Paes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Marrero / T. Robredo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Lipsky / L. Paes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Lipsky / L. Paes 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Marrero / T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Lipsky / L. Paes 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Marrero / T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Pauline Parmentier /Yanina Wickmayer vs (13)Kiki Bertens /(13)Johanna Larsson



GS Roland Garros P. Parmentier / Y. Wickmayer P. Parmentier / Y. Wickmayer 2 5 K. Bertens / J. Larsson [13] K. Bertens / J. Larsson [13] 6 7 Vincitore: K. Bertens J. Larsson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Parmentier / Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Parmentier / Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Parmentier / Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Parmentier / Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Parmentier / Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jan-Lennard Struff /Mischa Zverev vs Nick Kyrgios /Jordan Thompson



GS Roland Garros Jl. Struff / M. Zverev Jl. Struff / M. Zverev 4 7 6 N. Kyrgios / J. Thompson N. Kyrgios / J. Thompson 6 6 7 Vincitore: N. Kyrgios J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Kyrgios / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Jl. Struff / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Kyrgios / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jl. Struff / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Pauline Parmentier /Mathias Bourgue vs Barbora Krejcikova /Nicholas Monroe



GS Roland Garros P. Parmentier / M. Bourgue P. Parmentier / M. Bourgue 3 7 10 B. Krejcikova / N. Monroe B. Krejcikova / N. Monroe 6 5 5 Vincitore: P. Parmentier M. Bourgue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 B. Krejcikova / N. Monroe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Parmentier / M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Parmentier / M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Parmentier / M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Parmentier / M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Parmentier / M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – 11:00 AM

Malek Jaziri /Andreas Seppi vs (7)Ivan Dodig /(7)Marcel Granollers



GS Roland Garros M. Jaziri / A. Seppi M. Jaziri / A. Seppi 1 2 I. Dodig / M. Granollers [7] I. Dodig / M. Granollers [7] 6 6 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Jaziri / A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Jaziri / A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Jaziri / A. Seppi 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Jaziri / A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Jaziri / A. Seppi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Jaziri / A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Jaziri / A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ernesto Escobedo /Sam Querrey vs (16)Juan Sebastian Cabal /(16)Robert Farah



GS Roland Garros E. Escobedo / S. Querrey E. Escobedo / S. Querrey 2 4 Js. Cabal / R. Farah [16] Js. Cabal / R. Farah [16] 6 6 Vincitore: Js. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Treat Huey /Denis Istomin vs (9)Rohan Bopanna /(9)Pablo Cuevas



GS Roland Garros T. Huey / D. Istomin T. Huey / D. Istomin 7 6 4 R. Bopanna / P. Cuevas [9] R. Bopanna / P. Cuevas [9] 5 7 6 Vincitore: R. Bopanna P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Huey / D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 T. Huey / D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Huey / D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Huey / D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 T. Huey / D. Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Huey / D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Huey / D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Huey / D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Huey / D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Huey / D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Huey / D. Istomin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Huey / D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Raluca Olaru /Olga Savchuk vs (5)Timea Babos /(5)Andrea Hlavackova



GS Roland Garros R. Olaru / O. Savchuk • R. Olaru / O. Savchuk 30 6 4 5 T. Babos / A. Hlavackova [5] T. Babos / A. Hlavackova [5] 15 3 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 5-3 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 14 – 11:00 AM

Nao Hibino /Alicja Rosolska vs (17)Darija Jurak /(17)Anastasia Rodionova



GS Roland Garros N. Hibino / A. Rosolska N. Hibino / A. Rosolska 6 6 6 D. Jurak / A. Rodionova [17] D. Jurak / A. Rodionova [17] 7 3 3 Vincitore: N. Hibino A. Rosolska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Jurak / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Jurak / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Jurak / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Jurak / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Jurak / A. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Jurak / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Myrtille Georges /Chloe Paquet vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone



GS Roland Garros M. Georges / C. Paquet M. Georges / C. Paquet 2 4 K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 6 6 Vincitore: K. Flipkens F. Schiavone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Georges / C. Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Georges / C. Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Georges / C. Paquet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Georges / C. Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Georges / C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Georges / C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Georges / C. Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Georges / C. Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Georges / C. Paquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ying-Ying Duan /Shuai Peng vs Daria Kasatkina /Irina Khromacheva



GS Roland Garros Yy. Duan / S. Peng Yy. Duan / S. Peng 6 6 D. Kasatkina / I. Khromacheva D. Kasatkina / I. Khromacheva 1 3 Vincitore: Yy. Duan S. Peng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kasatkina / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Yy. Duan / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Kasatkina / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Yy. Duan / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Kasatkina / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yy. Duan / S. Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Kasatkina / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Yy. Duan / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Kasatkina / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Kasatkina / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Kasatkina / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Yy. Duan / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Kasatkina / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Darija Jurak /Mate Pavic vs (2)Sania Mirza /(2)Ivan Dodig



GS Roland Garros D. Jurak / M. Pavic D. Jurak / M. Pavic 5 3 S. Mirza / I. Dodig [2] S. Mirza / I. Dodig [2] 7 6 Vincitore: S. Mirza I. Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Jurak / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Jurak / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Jurak / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 D. Jurak / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Jurak / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 16 – 11:00 AM

(5)Jamie Murray /(5)Bruno Soares vs Mikhail Elgin /Karen Khachanov



GS Roland Garros J. Murray / B. Soares [5] J. Murray / B. Soares [5] 6 7 M. Elgin / K. Khachanov M. Elgin / K. Khachanov 1 6 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Elgin / K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Elgin / K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Elgin / K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Elgin / K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Elgin / K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Elgin / K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Elgin / K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Elgin / K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Elgin / K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova vs Ana Konjuh /Magda Linette



GS Roland Garros L. Hradecka / K. Siniakova [6] L. Hradecka / K. Siniakova [6] 6 4 6 A. Konjuh / M. Linette A. Konjuh / M. Linette 0 6 2 Vincitore: L. Hradecka K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Konjuh / M. Linette 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Konjuh / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Konjuh / M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Konjuh / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Konjuh / M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Konjuh / M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Konjuh / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Konjuh / M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Konjuh / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Konjuh / M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Konjuh / M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Konjuh / M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Fernando Verdasco /Nenad Zimonjic vs Julian Knowle /Florian Mayer



GS Roland Garros F. Verdasco / N. Zimonjic F. Verdasco / N. Zimonjic 6 2 6 J. Knowle / F. Mayer J. Knowle / F. Mayer 2 6 2 Vincitore: F. Verdasco N. Zimonjic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Knowle / F. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Knowle / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Knowle / F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Knowle / F. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Knowle / F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Knowle / F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Knowle / F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(8)Jelena Ostapenko /(8)Bruno Soares vs Alicja Rosolska /Michael Venus



GS Roland Garros J. Ostapenko / B. Soares [8] J. Ostapenko / B. Soares [8] 2 6 A. Rosolska / M. Venus A. Rosolska / M. Venus 6 7 Vincitore: A. Rosolska M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Rosolska / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Rosolska / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Rosolska / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Ostapenko / B. Soares 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Rosolska / M. Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Ostapenko / B. Soares 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Rosolska / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Rosolska / M. Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rosolska / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Ostapenko / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 A. Rosolska / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rosolska / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Ostapenko / B. Soares 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Rosolska / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 17 – 11:00 AM

(4)Lukasz Kubot /(4)Marcelo Melo vs Ryan Harrison /Michael Venus



GS Roland Garros L. Kubot / M. Melo [4] L. Kubot / M. Melo [4] 4 7 3 R. Harrison / M. Venus R. Harrison / M. Venus 6 6 6 Vincitore: R. Harrison M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Alla Kudryavtseva /Alexandra Panova vs (2)Ekaterina Makarova /(2)Elena Vesnina



GS Roland Garros A. Kudryavtseva / A. Panova A. Kudryavtseva / A. Panova 4 3 E. Makarova / E. Vesnina [2] E. Makarova / E. Vesnina [2] 6 6 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kudryavtseva / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Kudryavtseva / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Kudryavtseva / A. Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Kudryavtseva / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Kudryavtseva / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Kudryavtseva / A. Panova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Kudryavtseva / A. Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Kudryavtseva / A. Panova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Kudryavtseva / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Kudryavtseva / A. Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Mirjana Lucic-Baroni /Andrea Petkovic vs Daria Gavrilova /Anastasia Pavlyuchenkova



GS Roland Garros M. Lucic-Baroni / A. Petkovic • M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0 6 0 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0 2 0 Vincitore: D. Gavrilova A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Anastasia Rodionova /Nikola Mektic vs María José Martinez Sanchez /Marcelo Demoliner



GS Roland Garros A. Rodionova / N. Mektic A. Rodionova / N. Mektic 5 2 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 7 6 Vincitore: Mj. Martinez Sanchez M. Demoliner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Rodionova / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Rodionova / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 A. Rodionova / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Rodionova / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Rodionova / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mj. Martinez Sanchez / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bethanie Mattek-Sands /Steve Johnson vs Lucie Hradecka /Marcin Matkowski