Roland Garros: Parlano Fabio Fognini e Andrea Seppi dopo la sfida di secondo turno

Fabio Fognini : “Prima di arrivare qui ho vissuto i giorni più belli della mia vita. Flavia è contenta, il bimbo sta bene. E’ tutto ok. I derby sono sempre partite un po’ strane, indecifrabili. Anche con Tiafoe nel turno precedente ero avanti di due set e sono finito al quinto. Oggi ci ho ripensato e ho cercato di non accusare passaggi a vuoto come all’esordio. Ho giocato sempre con lucidità e ho evitato che Andreas entrasse troppo nel campo per poter comandare gli scambi.

E’ evidente che parto sfavorito con Wawrinka. Stan ha già vinto questo torneo e dopo un periodo di appannamento è reduce dal successo a Ginevra della scorsa settimana, segno che ha ritrovato la condizione. Io sono tranquillo, punto a giocare alla pari e a sfruttare tutte le occasioni che avrò”.

Andreas Seppi : “Certo ci conosciamo benissimo ma poi in campo cerchi di portare a casa il match. Per quanto mi riguarda la partita ha ricalcato l’andamento del mio tennis dell’ultimo mese sulla terra rossa. Con questo livello posso vincere alcuni incontri, ma non basta per altri. Fabio sta giocando molto bene ed è carico. Quando mantiene questo livello per tutta la partita è difficile batterlo per chiunque”.