Dal Roland Garros – Kristina Mladenovic: “A me Sara piace è un peccato che non lo sappia. Probabilmente non ha visto molte mie partite”

Kristina Mladenovic chiarisce il “Forza” utilizzato nel match con Sara Errani al Roland Garros.

“L’ho sempre utilizzata durante le mie partite. E’ una lunga storia tra mio fratello e i miei amici. Tutto nasce anni fa, a Palermo, quando ho iniziato a dire “forza”. Non ho niente contro la Errani, anzi, se avete visto le mie partite lo avrete già notato.

A me Sara piace è un peccato che lei non lo sappia. Probabilmente non ha visto molte mie partite.

Bastava guardarle e si accorgerà che dico sempre ‘forza’, l’avevo fatto anche al primo turno del Roland Garros”.