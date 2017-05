Dal Roland Garros: Il doppio bagel di Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki per la quarta volta in carriera ha vinto con un doppio bagel un incontro del circuito maggiore.

Questo pomeriggio al Roland Garros la danese ha sconfitto per 60 60 Francois Abanda che non è mai entrata in partita.

Ora se la vedrà al terzo turno contro Cici Bellis.

In precedenza Caroline nel 2009 a New Haven aveva sconfitto con lo stesso punteggio la rumena Edina Gallovits e poi agli Us Open 2010 aveva superato al secondo turno con un doppio bagel Kai Chen Chang.

Nel 2014, invece, sulla terra di Istanbul la Wozniacki aveva sconfitto senza concedere un game la svizzera Belinda Bencic.