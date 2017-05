Roland Garros: Il programma di Giovedì 01 Giugno

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(20)Barbora Strycova vs Alizé Cornet

(3)Stan Wawrinka vs Alexandr Dolgopolov

Thiago Monteiro vs (15)Gael Monfils

Ekaterina Alexandrova vs (2)Karolina Pliskova

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Alison Van Uytvanck vs (9)Agnieszka Radwanska

(1)Andy Murray vs Martin Klizan

Tatjana Maria vs (3)Simona Halep

(24)Richard Gasquet vs Victor Estrella Burgos

Court 1 – 11:00 AM

Konstantin Kravchuk vs (7)Marin Cilic

Jeremy Chardy vs (8)Kei Nishikori

Chloe Paquet vs (28)Caroline Garcia

Carina Witthoeft vs Pauline Parmentier

Court 2 – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Tsvetana Pironkova

Nicolas Almagro vs (29)Juan Martin Del Potro

(17)Anastasija Sevastova vs Eugenie Bouchard

Fernando Verdasco vs Pierre-Hugues Herbert

Court 3 – 11:00 AM

(30)David Ferrer vs Feliciano Lopez

Kevin Anderson vs (18)Nick Kyrgios

Sorana Cirstea vs (21)Carla Suarez Navarro

Petra Martic vs (12)Madison Keys

Court 4 – 11:00 AM

Chia-Jung Chuang /Misaki Doi vs Chen Liang /Qiang Wang

Kateryna Bondarenko /Lesia Tsurenko vs Viktorija Golubic /Kristyna Pliskova

Daria Kasatkina /Irina Khromacheva vs (10)Raquel Atawo /(10)Jelena Ostapenko

Myrtille Georges /Geoffrey Blancaneaux vs Elina Svitolina /Artem Sitak

Raquel Atawo /Treat Huey vs (3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin

Court 5 – 11:00 AM

Shuko Aoyama /Zhaoxuan Yang vs Alla Kudryavtseva /Alexandra Panova

Giulia Morlet /Diane Parry vs (13)Kiki Bertens /(13)Johanna Larsson

(9)Gabriela Dabrowski /(9)Yifan Xu vs Samantha Stosur /Shuai Zhang

Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi vs (10)Pablo Carreno Busta /(10)Guillermo Garcia-Lopez

(7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna vs Jessica Moore /Matt Reid

Court 6 – 11:00 AM

(26)Daria Kasatkina vs Marketa Vondrousova

Karen Khachanov vs (13)Tomas Berdych

Renzo Olivo vs Kyle Edmund

(16)Anastasia Pavlyuchenkova vs Veronica Cepede Royg

Court 8 – 11:00 AM

Xenia Knoll /Nina Stojanovic vs Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng

(11)Jean-Julien Rojer vs (11)Horia Tecau

(8)Raven Klaasen /(8)Rajeev Ram vs Roman Jebavy /Jiri Vesely

Alla Kudryavtseva /Daniel Nestor vs (6)Hao-Ching Chan /(6)Jean-Julien Rojer

Virginie Razzano /Vincent Millot vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram

Court 10 – 11:00 AM

Andre Begemann /Philipp Oswald vs Julio Peralta /Horacio Zeballos

Yulia Putintseva /Natalia Vikhlyantseva vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Alizé Cornet /Elise Mertens

Anna-Lena Groenefeld /Robert Farah vs Christina McHale /Brian Baker

(8)Abigail Spears /(8)Katarina Srebotnik vs Lara Arruabarrena /Arantxa Parra Santonja

Court 14 – 11:00 AM

(21)John Isner vs Paolo Lorenzi

Hyeon Chung vs Denis Istomin

Shelby Rogers /Heather Watson vs (14)Svetlana Kuznetsova /(14)Kristina Mladenovic

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs Naomi Broady /Maria Sanchez

Court 16 – 11:00 AM

Manon Arcangioli /Alizé Lim vs Jennifer Brady /Alison Riske

(12)Marcin Matkowski /(12)Edouard Roger-Vasselin vs Andres Molteni /Adil Shamasdin

(14)Elena Vesnina vs Varvara Lepchenko

Nicolas Kicker vs (22)Pablo Cuevas

Court 17 – 11:00 AM

Magda Linette vs (29)Ana Konjuh

Su-Wei Hsieh vs Taylor Townsend

Andreas Seppi vs (28)Fabio Fognini

Mariana Duque-Marino vs Magdalena Rybarikova

Court 18 – 11:00 AM

Santiago Gonzalez /Donald Young vs Jonathan Erlich /Andre Sa

Oksana Kalashnikova /Ipek Soylu vs Naomi Osaka /Monica Puig

Kveta Peschke /Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Andreja Klepac /Dominic Inglot

Coco Vandeweghe /Max Mirnyi vs (5)Yaroslava Shvedova /(5)Alexander Peya