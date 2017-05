Challenger Vicenza: Matteo Berrettini e Lorenzo Giustino ai quarti di finale. Fuori Mager (Video)

Lorenzo Giustino è nei quarti di finale nel torneo challenger di Vicenza.

Il tennista campano, numero 175 Atp, si è aggiudicato per 61 62 il derby tricolore contro Salvatore Caruso, numero 199 del ranking mondiale.

Prossimo avversario per lui lo spagnolo Daniel Munoz de la Nava, numero 573 Atp.

Bene Matteo Berrettini che ha conquistato i quarti di finale dopo aver battuto in due facili set il tedesco Maximilian Marterer, numero 130 del ranking e quinto favorito del tabellone.

Ai quarti se la vedrà con Jan Satral, classe 1990 e n.161 ATP.

Out Gianluca Mager.

L’azzurro numero 381 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha ceduto per 64 64 al ceco Jan Satral, numero 161 del ranking ATP.

Challenger Vicenza | Terra | e43.000 – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Jan Satral vs [WC] Gianluca Mager



CH Vicenza Jan Satral Jan Satral 6 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 4 4 Vincitore: J. SATRAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Satral 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Mager 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Satral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Satral 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 G. Mager 0-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Satral 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Satral 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Mager 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Satral 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Satral 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Satral 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Satral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Satral 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Cedrik-Marcel Stebe vs [PR] Daniel Munoz de la Nava



CH Vicenza Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 3 4 Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 6 6 Vincitore: D. MUNOZ DE LA NAVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Stebe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Stebe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 D. Munoz de la Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Salvatore Caruso vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 15:00)



CH Vicenza Salvatore Caruso Salvatore Caruso 1 2 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 6 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Giustino 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Matteo Berrettini vs [5] Maximilian Marterer (non prima ore: 17:45)



CH Vicenza Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Maximilian Marterer [5] Maximilian Marterer [5] 3 2 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 6-2 M. Marterer 0-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Marterer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Marterer 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Johan Brunstrom / Marin Draganja vs Cheng-Peng Hsieh / Rameez Junaid



CH Vicenza Johan Brunstrom / Marin Draganja Johan Brunstrom / Marin Draganja 6 6 10 Cheng-Peng Hsieh / Rameez Junaid Cheng-Peng Hsieh / Rameez Junaid 7 3 8 Vincitori: BRUNSTROM / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Brunstrom / Draganja 1-0 J. Brunstrom / Draganja 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brunstrom / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Hsieh / Junaid 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Hsieh / Junaid 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Hsieh / Junaid 15-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Hsieh / Junaid 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Brunstrom / Draganja 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Hsieh / Junaid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 C. Hsieh / Junaid 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 C. Hsieh / Junaid 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 J. Brunstrom / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 C. Hsieh / Junaid 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Hsieh / Junaid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Brunstrom / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Hsieh / Junaid 0-15 15-15 30-15 30-30 df 0-0 → 0-1

2. Marcelo Arevalo / Joao Souza vs [3] Andreas Mies / Max Schnur



CH Vicenza Marcelo Arevalo / Joao Souza Marcelo Arevalo / Joao Souza 6 3 10 Andreas Mies / Max Schnur [3] Andreas Mies / Max Schnur [3] 3 6 3 Vincitori: AREVALO / SOUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Mies / Schnur 1-0 M. Arevalo / Souza 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 df 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 9-3 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mies / Schnur 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Souza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Mies / Schnur 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Mies / Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Mies / Schnur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 0-2 A. Mies / Schnur 0-15 15-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Mies / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Souza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Mies / Schnur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 A. Mies / Schnur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Souza 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mies / Schnur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Souza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Ariel Behar / Aliaksandr Bury vs [WC] Flavio Cipolla / Matteo Viola



CH Vicenza Ariel Behar / Aliaksandr Bury [1] Ariel Behar / Aliaksandr Bury [1] 5 2 Flavio Cipolla / Matteo Viola Flavio Cipolla / Matteo Viola 7 6 Vincitori: CIPOLLA / VIOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cipolla / Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Behar / Bury 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cipolla / Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Behar / Bury 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cipolla / Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Behar / Bury 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cipolla / Viola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Behar / Bury 15-0 15-15 30-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cipolla / Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 A. Behar / Bury 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Cipolla / Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Behar / Bury 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cipolla / Viola 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Behar / Bury 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cipolla / Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Behar / Bury 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cipolla / Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Behar / Bury 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Cipolla / Viola 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Bury 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [PR] Gero Kretschmer / Alexander Satschko vs Ruan Roelofse / Antonio Sancic



CH Vicenza Gero Kretschmer / Alexander Satschko Gero Kretschmer / Alexander Satschko 6 6 10 Ruan Roelofse / Antonio Sancic Ruan Roelofse / Antonio Sancic 7 4 6 Vincitori: KRETSCHMER / SATSCHKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Roelofse / Sancic 1-0 R. Roelofse / Sancic 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 ace 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Roelofse / Sancic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 R. Roelofse / Sancic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-1 → 3-2 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Roelofse / Sancic 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 G. Kretschmer / Satschko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Roelofse / Sancic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 6-5 → 6-6 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Roelofse / Sancic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Roelofse / Sancic 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Kretschmer / Satschko 0-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Roelofse / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Roelofse / Sancic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-2 → 1-3 G. Kretschmer / Satschko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Roelofse / Sancic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Kretschmer / Satschko 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

5. Sekou Bangoura / Tristan-Samuel Weissborn vs Riccardo Ghedin / Alessandro Motti