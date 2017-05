Passano Eremin, Donati e Caruso: Il Challenger di Vicenza 2017 parla ancora italiano

Giornata ricca di emozioni sui campi del Tennis Palladio 98, teatro quest’oggi del primo turno del Main Draw del Challenger di Vicenza. Turno che ha sorriso a tutti gli italiani impegnati a cominciare da Edoardo Eremin, che ha avuto la meglio sulla tds numero 3 Melzer.

Dopo una partenza equilibrata, l’italiano ha concesso un break al quarto gioco e non è più riuscito a controbrekkare il teutonico nonostante le tre chance consecutive avute. Il set è così andato a Melzer col punteggio di 6-4. Nel secondo set la musica è cambiata, complici le ottime percentuali in battuta di Eremin che ha lasciato solo 5 punti all’avversario. Il break conquistato al secondo gioco ha così spianato la via all’atleta italiano che alla fine ha chiuso 6-3. Tutto si è così deciso al terzo set, con un Eremin ancora in grande spolvero. Melzer ha tentato di opporsi con tenacia ma alla fine ha portato a casa solo due game: 4-6 6-3 6-2 il punteggio finale in favore dell’italiano.

A fare compagnia ad Eremin Salvatore Caruso, che ha avuto la meglio su Rola in un match dominato dal caldo asfissiante. Primo set combattutissimo con il sesto gioco a rivelarsi quello decisivo: Caruso brekka l’avversario e mantiene il vantaggio fino alla fine chiudendo 6-4. Più agevole il secondo set che il tennista siciliano ha chiuso con relativa facilità col punteggio finale di 6-4. Nel prossimo turno Caruso dovrà vedersela con Giustino per un derby tutto da seguire.

Italia dominatrice si diceva in apertura. A staccare il pass d’accesso al turno successivo anche Matteo Donati (ritratto in foto al servizio), che al termine di un lungo e combattuto match ha sconfitto il brasiliano Souza, testa di serie numero 8. Giocato in una cornice di pubblico davvero importante (spalti gremiti e tifo caldo), il match ha mostrato due atleti in splendida forma. Ottimo in particolare il tennis visto nel primo set, con un Donati quasi inarrestabile per l’atleta verde-oro. Due break hanno poi consentito allo stesso Souza di scappare in un secondo set chiuso poi 6-2 in proprio favore. Nel terzo set si è così assistito ad una vera e propria lotta: la spallata decisiva è però arrivata da Donati che grazie al break prodotto al terzo gioco ha indirizzato il match sui binari della vittoria. Tre game consecutivi vinti dal 3-2 in poi hanno fatto il resto.

Per quanto riguarda gli altri match in programma non sono mancate le sorprese, come l’eliminazione della testa di serie numero 1 Martin, surclassato dal ceco Satral, e la sconfitta di Carballes Baena giunta per mano del tedesco Stebe. Il tennista teutonico è parso in grandissimo forma; il solo game lasciato all’iberico pare essere una candidatura più che autorevole per Stebe che potrebbe essere la vera rivelazione del torneo

Massimo Calamuneri, Responsabile Ufficio Stampa Challenger di Vicenza 2017′