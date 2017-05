Dal Roland Garros: Fabio Fognini “sono state giornate di grandi emozioni e allo stesso tempo un po’ toste. Sono felice ovviamente, ma ho dormito davvero pochissimo”

Fabio Fognini : “Sto giocando bene e sono tranquillo. Ho ancora qualche giorno per riposarmi e recuperare le energie necessarie per scendere in campo. Vedremo come andrà”.

“Ovviamente sono state giornate di grandi emozioni e allo stesso tempo un po’ toste. Sono felice ovviamente, ma ho dormito davvero pochissimo. Recupererò e per il primo turno contro Tiafoe sarò certamente al meglio. Flavia? No, non verrà a Parigi. Lo conosco poco ma è sicuramente uno dei migliori rappresentanti della cosidetta Next Gen; credo possa diventare davvero forte e non è un caso che recentemente abbia conquistato due titoli challenger”.

“Qui ho raggiunto il mio miglior risultato in uno Slam, conquistando nel 2011 i quarti di finale, e in tante altre circostanze mi sono ben disimpegnato. Lo scorso anno non è andata bene, ma non c’è da parte mia un sentimento di rivalsa. Al Roland Garros scendo sempre in campo dando il massimo, perché è uno dei tornei più importanti al mondo. Mi piace giocare qui, spero di fare bene”.

Fonte: SportFace