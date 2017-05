Il tennis che cambia: anche Wimbledon cede il passo

Il Roland Garros è appena partito, con i tabelloni di qualificazione in pieno svolgimento eppure già risuona forte l’eco di Wimbledon: il secondo e il terzo Slam della stagione sembrano camminare a braccetto e non si fa in tempo a focalizzare l’attenzione sull’appuntamento in rosso che già il verde reclama il suo lecito protagonismo. Mentre i campi parigini danno lustro alla tradizione dei Moschettieri ecco che Wimbledon infatti comincia a fare notizia: da quest’anno l’accesso ai campi di Roehampton non sarà più gratuito come in passato. E le novità non finiscono di certo qui.

Se per assistere al torneo cadetto bisognerà pagare un biglietto, è pur vero che l’evento avrà una copertura mediatica, mai sperimentata in precedenza: ESPN ha infatti comunicato che seguirà alcune partite delle quali in diretta televisiva, una novità assoluta.

I tempi che cambiano invadono sempre più lo sport e i regolamenti subiscono ogni giorno modifiche importanti: se il tennis negli ultimi anni ha conosciuto vere e proprie rivoluzioni (calendari, regole, montepremi e che più ne ha più ne metta) è pur vero che Wimbledon si è mantenuto quanto più possibile vicino alle proprie tradizioni, di cui il dress code tutto in bianco è ed è stato solo la punta di un iceberg tutto britannico. Questi cambiamenti per il 2017 portano in dote però qualcosa di epocale.

La modernità che bussa alla porta, le novità, la voglia di non perdere terreno rispetto agli avversari, piccole modifiche che vanno apportate e che non sono altro che un giusto compromesso, fra il nuovo che avanza prepotentemente e il rispetto per il passato, un equilibrio che nello sport è difficile da trovare ma che può essere la formula perfetta del successo di una manifestazione.

Anni fa in molti si indignarono quando un arrembante Rafa Nadal arrivò sul centrale londinese con la sua canottiera, rigorosamente bianca: oggi un gesto come quello non può certo scandalizzare, perché nel 2017 alcune piccole concessioni vanno pur fatte.

Piccolo dettaglio da non sottovalutare: nel tabellone delle quali dovrebbe giocare la russa Maria Sharapova, dal suo rientro al centro dell’attenzione mediatica, e non certo per i suoi risultati in campo ancora balbettanti. La copertura televisiva di alcuni incontri delle quali quanto ha a che fare con la russa? Ho il sospetto che, tradizioni o meno, la russa c’entri eccome.

Alessandro Orecchio