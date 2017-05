Internazionali d’Italia 2017: il bilancio italiano.

Maluccio per i colori azzurri l’edizione 2017 degli Internazionali d’Italia, tanto fra le donne quanto fra gli uomini. Le pre quali non hanno convinto neppure quest’anno e le wild card arrivate nel main draw (ma anche quelle per le quali) purtroppo, non hanno messo a segno vittorie. Il movimento al maschile si muove ed è certamente più vivo di quello femminile ma la sensazione è che…un’occasione per battere cassa (di punti e non…) sia stata persa.

Fabio Fognini: voto 8. Il derby stravinto contro Berrettini (WC pre-quali voto 5.5 d’incoraggiamento per un debutto tanto pesante sulle spalle quanto bello) e soprattutto la vittoria contro il numero 1 al mondo Andy Murray, non possono di certe essere dimenticati a fronte del duplice 6-3 subito dal futuro vincitore Alexander Zverev. La condizione psicologica con cui ha giocato al Foro Italico Fabio non era di certo delle più tranquille, in attesa di una telefonata che gli avrebbe fatto lasciare tutto e fare le valigie in fretta e furia. Fognini è il nostro presente ma anche il nostro futuro prossimo: volente o nolente, atteggiamenti in campo discutibili o meno, è l’unico tennista al momento in grado di regalarci grandi exploit. Fabio ha ancora diversi anni di tennis davanti a sé: speriamo la paternità gli regali una tranquillità zen invidiabile che possa contribuire a fargli ottenere qualcosa di importante nei prossimi impegni. Prima di accompagnare idealmente i giovanissimi nel mondo dei grandi.

Stefano Napolitano: WC (pre-quali) voto 6+. Peccato per Stefano! Contro Troicki al primo turno le occasioni non sono di certo mancate ma alla fine…è mancato quel qualcosa in più. Il serbo non è più quel giocatore che arrivò anni fa alle porte della top10 ma resta comunque sempre un signor tennista: per molti, fra i nostri giovani Stefano è quello più maturo pertanto rimane una strana sensazione in bocca di agrodolce. Se avesse superato lo scoglio serbo Stefano avrebbe potuto compiere definitivamente il famigerato salto di qualità: peccato, ma le occasioni di certo non tarderanno ad arrivare nuovamente.

Andreas Seppi: WC voto 5. Da Andreas c’era da aspettarsi di più. Purtroppo dopo l’Australia di inizio anno l’altoatesino è sceso notevolmente nelle sue prestazioni e a Roma contro Nico Almagro è sembrato ancora una volta in questo 2017 scarico e con poche energie, tanto fisiche quanto psicologiche. Andreas deve rialzarsi, non si devono di certo ascoltare i gufi che incitano al ritiro: il vero Seppi non è quello visto a Roma e c’è ancora un forte bisogno del suo tennis.

Gianluca Mager: (WC pre-quali) voto 6.5. Mager ha potenziale, tantissimo potenziale e le ultime uscite stanno dando segnali confortanti su una forza mentale decisamente in crescita. A Roma ha messo alle corde un tennista on fire come Bedene, prima di alzare bandiera bianca nel parziale decisivo. Amaro in bocca, perché Mager sembrava essere decisamente sul pezzo: le pre quali superate agilmente avevano già fatto ben sperare e la sensazione è che la vittoria contro Bedene…sia stata davvero vicina. Speriamo che Roma in un certo senso abbia sbloccato Gianluca, bravo a fermarsi a pensare e riflettere quando necessario, per ritrovarsi e cercare di spiccare definitivamente il volo.

Roberta Vinci: voto 4. Male, malissimo la tarantina. Con Roma il feeling non è mai sbocciato e anche quest’anno è arrivata una prestazione no sense, con una sconfitta (contro la russa Makarova) rapida e dolorosa. Quella vista a Roma non è la vera Vinci: se di solito i giocatori nei tornei di casa si esaltano, i nostri fanno fatica bloccati da una pressione psicologica logorante. La Vinci ne è l’esempio perfetto.

Deborah Chiesa: Wc (pre-quali) voto 6.5. La Chiesa ha vinto il suo torneo superando il contorto meccanismo delle pre-quali e arrivando in un incredibile main draw. Eppure soprattutto nel primo set contro la Tsurenko, Deborah ha giocato un tennis ai limiti della perfezione, prima che la caratura dell’avversaria venisse fuori e la mettesse alle corde. Dal Foro Deborah deve ripartire con una ritrovata passione per il tennis: senza infortuni deve puntare tutto sulla racchetta. Dopo Roma tale scommessa non sembra così folle…

Sara Errani: voto 4.5. Come per la Vinci e altri connazionali, a Roma non abbiamo visto la migliore versione di Sara Errani. Nella partita contro la francese Cornet sono scese in campo due tenniste alla disperata ricerca di una vittoria scaccia crisi: ha vinto la francese che tanto bene al Foro ha fatto in passato, mentre la Errani è uscita ridimensionata per l’ennesima volta in stagione. Peccato perché Roma poteva essere un gran trampolino di (ri)lancio. Speriamo che a Parigi scenda in campo una Errani differente…

Alessandro Orecchio