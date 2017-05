Boris Becker senza peli sulla lingua

Boris Becker non ha peli sulla lingua. La dimostrazione? I post pubblicati da lui stesso su Twitter. Nei giorni scorsi, il tedesco ha speso un tweet per Andy Murray: “Non ricordo di un numero uno del mondo in uno stato di forma così scarso da tanto tempo. Non capisco cosa stia succedendo”. Parole sincere di Becker a riguardo di uno dei giocatori che in questo 2017 hanno più deluso. Chissà che al Roland Garros non si possa rivedere il Murray di un tempo…

Lorenzo Carini