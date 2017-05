Le Qualificazioni di Wimbledon, ESPN e il biglietto da pagare

Non manca tanto alle qualificazioni del torneo di Wimbledon che, come da tradizione, si giocheranno a Roehampton. È di pochi giorni fa la notizia che per assistere dal vivo agli incontri del tabellone cadetto bisognerà pagare un biglietto, mentre negli anni scorsi l’accesso era completamente gratuito.

ESPN, poche ore fa, ha comunicato che trasmetterà alcune partite di qualificazione in diretta televisiva: questa mossa potrebbe essere stata innescata dalla presenza molto probabile di Maria Sharapova…

Lorenzo Carini