Dal Foro Italico: Francesca Schiavone “Per me è difficile smettere, ti viene sempre di continuare a farlo. Provo questa sensazione.

Francesca Schiavone ieri era presente al Foro Italico per alcuni avvenimenti con dei suoi Sponsor tecnici.

“Sono ancora molto emozionata. Essere qua oggi, per salutare le persone che mi hanno seguita è la cosa più bella che potessi fare.

A dicembre ho fatto un patto con me stessa per il Roland Garros, una promessa, e adesso ho la bellissima occasione di poterlo giocare, e già questo mi rende felicissima e orgogliosa di quello che sto facendo. Quanto è difficile smettere? Per me tantissimo, ti viene sempre di continuare a farlo. Provo questa sensazione.

Sulla nascita del figlio di Flavia e Fabio: “Stanno bene, lei, Fabio e Federico. Sono felicissima per loro. Conosco Flavia da quando lei aveva 16 anni e io 18, pensarla mamma mi fa uno strano effetto. Ma lei è responsabile e divertente, una combinazione perfetta.”

Nel video invece la Schiavone aveva scherzato: “Buongiorno a tutti, sono molto emozionata. Ho comprato questo, vado a vedere uno dei miei tornei preferiti e mi auguro da grande di poterlo giocare.