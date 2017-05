Prequali Challenger Como: La conferenza stampa. In palio una wild card per il tabellone principale

Sei tappe divise su quattro province tra Como, Lecco, Monza Brianza e Varese. In palio una wild card per il tabellone principale del Challenger di Como, quest’anno giunto alla 12esima edizione. E’ stato presentato questa mattina a Villa Olmo il “Circuito di Prequalificazione” targato 2017. Molte le modifiche rispetto al 2016. Aumentano le tappe (da tre a sei), aumentano le province coinvolte (da una, quella di Como, a quattro) e viene modificata la formula che non prevederà più limitazioni di classifica (l’anno scorso il circuito era limitato a giocatori di classifica 2.3).

I migliori quattro tennisti delle Prequalificazioni accederanno poi al master finale, in programma il 24 e 25 agosto a ridosso dell’inizio del torneo Challenger. Il vincitore del Master entrerà direttamente nel tabellone principale del torneo Atp di Como.

Queste le tappe: si inizia già la prossima settimana con il Circolo Tennis Giussano che terrà a battesimo il circuito (torneo dal 27 maggio al 4 giugno); seconda tappa al Tennis Club Lecco (3-11 giugno); terza tappa al Tennis Club Gallarate (10-25 giugno); quarta tappa al Tennis Como (24 giugno – 2 luglio); quinta tappa al Circolo Tennis Cantù (1-9 luglio), sesta tappa al Tennis Center Tavernola (8-16 luglio).

Come detto il Master si disputerà (semifinali e finali tra i primi quattro) il 24 e 25 agosto. Il torneo Challenger partirà il 26 e 27 agosto (con le qualificazioni) per poi mettere in campo il tabellone principale dal 28 agosto. La finale è in calendario domenica 3 settembre sulla terra rossa di Villa Olmo. In palio il titolo che nel 2016 andò al francese Kenny De Schepper, già numero 62 al mondo.

“E’ una grossa occasione per tutti i giocatori promettenti della Lombardia e non solo – ha detto nel corso della conferenza stampa il delegato provinciale della Fit Walter Schmidinger – Potranno giocare tornei di alto livello senza dover percorrere troppi chilometri e con un obiettivo importante da raggiungere”.

A fare gli onori di casa il presidente del Tennis Como, Chiara Sioli: “Per la seconda edizione del circuito di Prequalificazione abbiamo voluto alzare l’asticella – ha detto la Sioli – Chi vincerà avrà accesso direttamente al tabellone principale e non più alle quali, come lo scorso anno. Potrebbe essere un passaggio importante per molti giovani che speriamo giochino dei nostri tornei. Anche per i numerosi e talentuosi ragazzi dei circoli è una occasione preziosa per mettersi a confronto con i più forti”.