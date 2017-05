Doppio 6-3 per Zverev su Fognini. L’azzurro saluta Roma agli ottavi di finale

Sconfitta in due set per Fabio Fognini negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma (€ 4.273.775, terra).

L’azzurro è stato superato dal giovane talento tedesco Alexander Zverev, 20 anni, Nr. 17 Atp, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Forse il match contro Murray aveva suscitato troppo entusiasmo, di sicuro la sconfitta di oggi è dolorosa per Fabio, dominato nel gioco, nel punteggio e nel fisico da Zverev. A proposito, che bravo il giocatore tedesco! Sicuro protagonista negli anni a venire ma validissimo outsider già da quest’anno negli slam.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte contratto Fognini, sorpreso dalla grande verve del teutonico.

Zverev è implacabile al servizio mentre il ligure deve cedere il passo quasi subito.

Avviene già al quarto gioco, un gioco combattuto, dove Fabio sbaglia qualcosina di troppo e si trova costretto a cedere il servizio. Alla terza palla a disposizione l’avversario passa e si porta così sul 4-1.

E’ la svolta che spacca il parziale. I due tennisti infatti si equivalgono e tengono agevolmente i turni di battuta, rendendo vani altri tentativi di rottura.

Si giunge così al nono gioco per trovare qualche emozione, con Zverev al servizio per il set. Il tedesco va avanti 40-15, Fabio annulla due set point consecutivi ma deve cedere il passo sul terzo. E’ 6-3 per il teutonico in 32 minuti di gioco.

Secondo set: inizio negativo per i colori azzurri.

Il tennista italiano dapprima perde nuovamente il servizio, ceduto a 15 nel primo gioco, successivamente riesce finalmente a procurarsi una palla break ma non la sfrutta. Zverev è abile a tenere un lottatissimo secondo game, vero e proprio spartiacque del match.

Fabio soffre per l’occasione perduta e il gioco successivo ne paga le conseguenze. Troppi errori, troppo nervosismo e troppa poca fiducia nei suoi colpi lo portano a subire un nuovo break nel terzo gioco.

E’ 3-0 pesante per il teutonico dopo 17 minuti di gioco.

Fognini trova la forza per non perdere nuovamente il servizio nel quinto gioco ma ha difficoltà a creare problemi a Zverev sul suo servizio.

Vi riesce finalmente a un passo dal baratro, con un break tutto grinta e orgoglio nell’ottavo gioco.

Purtroppo è una speranza vacua e il game successivo lo dimostra. Avanti 40-15, l’azzurro si fa rimontare e chiude la sua partita con due colpi in rete, un rovescio corredato da racchetta lanciata a terra, e un diritto d’attacco.

E’ 6-3 per Zverev in 47 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Rome Fabio Fognini Fabio Fognini 3 3 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 A. Zverev 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

F. Fognini – A. Zverev

01:18:10

9 Vincenti 14

27 Gratuiti 17

1 Aces 0

6 Double Faults 1

54% 1st Serve % 57%

25/33 (76%) 1st Serve Points Won 23/31 (74%)

8/28 (29%) 2nd Serve Points Won 15/23 (65%)

4/8 (50%) Break Points Saved 1/2 (50%)

9 Service Games Played 9

8/31 (26%) 1st Return Points Won 8/33 (24%)

8/23 (35%) 2nd Return Points Won 20/28 (71%)

1/2 (50%) Break Points Won 4/8 (50%)

9 Return Games Played 9

33/61 (54%) Total Service Points Won 38/54 (70%)

16/54 (30%) Total Return Points Won 28/61 (46%)

49/115 (43%) Total Points Won 66/115 (57%)

29 Ranking 17

29 Age 20

Sanremo, Italy Birthplace Hamburg, Germany

Arma di Taggia, Italy Residence Monte-Carlo, Monaco

5’10” (177 cm) Height 6’6″ (198 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 189 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2013

13/11 Year to Date Win/Loss 21/9

0 Year to Date Titles 2

4 Career Titles 3

$8,462,574 Career Prize Money $2,709,694





Davide Sala