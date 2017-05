Maria Sharapova: “Se questo è quello che devo fare per rialzarmi, allora io sono pronta ad affrontarlo”

L’altro ieri, Maria Sharapova ha vissuto una vera e propria giornata da dimenticare: oltre ad essere stata costretta a ritirarsi dal torneo di Roma causa infortunio, la russa ha anche appreso la decisione, da parte della Federazione Francese di Tennis (FFT), di non assegnarle una wild card né per il tabellone principale né per la fase di qualificazione del Roland Garros.

Rimasta priva di qualunque possibilità di partecipare al secondo major della stagione, Masha ha utilizzato Twitter per esprimere le proprie sensazioni riguardo l’esclusione. L’ex-numero uno del mondo aveva saltato la conferenza stampa post-gara per via della necessità di sottoporsi ad alcuni esami strumentali e valutare quindi l’entità della lesione, scegliendo quindi di rilasciare dichiarazioni in un secondo momento.

Non una parola, come era prevedibile, è stata in quell’occasione spesa in merito alla questione del Roland Garros. Questa mattina, tuttavia, la Sharapova si è rivolta tramite Twitter a tutti i propri fans -e, forse, anche alla stessa FFT, che aveva reso noti gli assegnatari delle wild cards attraverso una diretta su Facebook.

“Se questo è quello che devo fare per rialzarmi, allora io sono pronta ad affrontarlo, ogni giorno. Nessuna parola, nessun incontro e nessuna azione mi fermeranno mai dal realizzare i miei sogni. E ne ho molti”, ha twittato Maria. Steve Simon, CEO del circuito WTA, ha nel frattempo diramato un comunicato in cui si è detto totalmente contrario agli argomenti adottati dalla FFT per negare la wild card alla tennista russa.

Edoardo Gamacchio