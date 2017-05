Fognini batte Murray: una vittoria da numero 1…contro il numero 1.

Masters 1000 Roma -Ottavi di Finale- Chi vincerà? Fabio Fognini

Emozione pura sul centrale del Foro Italico e pubblico che esplode convertendosi in bolgia quando l’italiano Fabio Fognini chiude il suo match contro il britannico Andy Murray: battere un numero 1 al mondo nel torneo di casa, un torneo dove non sempre si è messo in mostra il proprio tennis facendo spesso fatica, regalando una notte da sogno non solo al pubblico quanto piuttosto a se stesso.

Fognini nel secondo turno di questi Internazionali d’Italia 2017 ha giocato la partita perfetta: il tennis che tutti ci aspetteremmo e che vorremmo sempre vedere con il ligure in campo, colpi che annichiliscono l’avversario per un giocatore che sulla terra battuta vale tranquillamente la top5 degli specialisti.

Murray non sta attraversando di certo il suo miglior momento di forma, vuoi per il post euforia di arrivare in cima al mondo che sta presentando fattura o per gli infortuni che ne hanno in parte minato l’anno tennistico in corso: lo scozzese è però lassù in cima al ranking perché se l’è meritato, campione che ha saputo piazzare la zampata vincente al momento giusto e che non va dimenticato, è pur sempre un pluri vincitore Slam e due volte medaglia d’oro olimpica.

Secondo le parole nel post match di Fabio, quella di Roma contro il britannico è una delle sue migliori 3 partite, insieme a quella vinta sempre contro Murray in Davis a Napoli e alla vittoria contro Rafa Nadal al terzo turno degli Us Open. Una vittoria schiacciante nel punteggio e che potrebbe aprire adesso scenari interessanti.

È vero che c’è un telefono che potrebbe squillare da un momento all’altro con il ligure che in caso di nascita dell’erede volerebbe dalla moglie Flavia Pennetta, stravolgendo la gerarchia delle sue priorità e relegando il tennis giocato in un comprensibile secondo piano. La speranza però è che le date si incastrino alla perfezione e che permettano a Fognini di giocarsi appieno le proprie carte, tanto a Roma quanto al Roland Garros, in un 2017 in cui in pochi sembrano poter reggere il suo tennis su terra battuta.

Sarebbe il momento ideale per piazzare l’acuto tanto nel torneo di casa quanto nello Slam parigino: tolti i famigerati passaggi a vuoto soprattutto di Monaco e Budapest, Fabio ha mostrato un tennis potente ed efficace, tanto a Roma quanto a Madrid, quando ha messo alle corde il vero dominatore di questa stagione su terra battuta, quel Rafa Nadal che soffre il tennis dell’italiano e che è stato davvero a un passo dalla sconfitta.

La vittoria contro Murray va celebrata per quello che è, un’impresa: non tutti i giocatori possono vantare un successo contro un numero 1 del ranking ATP, tennista che quella posizione se l’è conquistata con successi a ripetizione sconfiggendo tutti gli avversari più forti.

Una vittoria che farà anche del bene al movimento tennistico italiano con la speranza che sia solo l’antipasto di un torneo vissuto da assoluto protagonista, ancora più di quanto già fatto. Forza Fabio…Non Mollare Mai.

Alessandro Orecchio