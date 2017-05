Combined Roma: I risultati con il Live dettagliato della Quarta Giornata. Ancora un ko per la Kerber. Rafael Nadal agli ottavi dopo 3 game giocati

Combined Roma – News

Angelique Kerber, n.1 del mondo, esce di scena al secondo turno superata in maniera netta da Anett Kontaveit con il risultato di 64 60.

Almagro si siede in panchina, sente dolore al ginocchio sinistro, scuote la testa come a dire: “Non riesco a continuare”. Nadal va dall’altra parte della rete a sincerarsi delle condizioni dell’amico che, dopo essersi consultato col trainer, si ritira sul 3-0 dopo 22 minuti di partita.

Nadal incontrerà Sock o Vesely agli ottavi.

Karolina Pliskova, numero 2 del mondo, è riuscita a vincere il suo primo incontro di sempre a Roma! Un fulmine, 6-1 6-1 a Lauren Davis in 58 minuti.

Kei Nishikori vince 7-5 6-2 contro David Ferrer. Il giapponese sembra aver recuperato dall’infortunio al polso che lo aveva costretto al ritiro a Madrid. Al prossimo turno Edmund o del Potro.

Simona Halep al quinto matchpoint regola la pratica Siegemund davanti ai tanti tifosi rumeni venuti a sostenerla in un Pietrangeli gremito

Combined Roma – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Kei Nishikori vs David Ferrer



ATP Rome Kei Nishikori [7] Kei Nishikori [7] 7 6 David Ferrer David Ferrer 5 2 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Ferrer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Ferrer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 3-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Ferrer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Ferrer 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Ferrer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Nishikori 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Ferrer 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Nicolas Almagro vs [4] Rafael Nadal



ATP Rome Nicolas Almagro • Nicolas Almagro 30 0 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 15 3 Vincitore: R. NADAL per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 0-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Angelique Kerber vs [Q] Anett Kontaveit



WTA Rome Angelique Kerber [1] Angelique Kerber [1] 4 0 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 6 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Kerber 15-0 15-15 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 0-15 15-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Kontaveit 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Kerber 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Kontaveit 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Stan Wawrinka vs Benoit Paire (non prima ore: 19:30)



5. [Q] Jelena Ostapenko vs [3] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 21:00)



NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Elina Svitolina vs Alizé Cornet



WTA Rome Elina Svitolina [8] Elina Svitolina [8] 6 7 Alizé Cornet Alizé Cornet 4 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 10-11* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cornet 15-0 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Kyle Edmund vs Juan Martin del Potro (non prima ore: 12:00)



ATP Rome Kyle Edmund Kyle Edmund 5 4 Juan Martin del Potro Juan Martin del Potro 7 6 Vincitore: J. DEL POTRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 5-7 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Lesia Tsurenko vs [9] Venus Williams



WTA Rome Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 4 3 Venus Williams [9] Venus Williams [9] 6 6 Vincitore: V. WILLIAMS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 V. Williams 0-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 3-4 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [8] Dominic Thiem vs Pablo Cuevas



ATP Rome Dominic Thiem [8] Dominic Thiem [8] 0 0 Pablo Cuevas • Pablo Cuevas 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Cuevas 0-0

5. [Q] Jan-Lennard Struff vs Sam Querrey (non prima ore: 19:00)



PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laura Siegemund vs [6] Simona Halep



WTA Rome Laura Siegemund Laura Siegemund 4 4 Simona Halep [6] Simona Halep [6] 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Siegemund 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 S. Halep 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Siegemund 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Siegemund 15-0 15-15 15-40 30-40 3-2 → 3-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Siegemund 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Lauren Davis vs [2] Karolina Pliskova



WTA Rome Lauren Davis Lauren Davis 1 1 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 6 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 K. Pliskova 0-15 15-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Davis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 L. Davis 15-0 15-15 30-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Davis 0-15 0-30 0-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. Viktor Troicki vs [16] Alexander Zverev



ATP Rome Viktor Troicki Viktor Troicki 3 4 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 V. Troicki 0-15 df 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 30-0 3-2 → 3-3 V. Troicki 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Troicki 0-15 df 15-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [PR] Tommy Haas vs [5] Milos Raonic



ATP Rome Tommy Haas Tommy Haas 4 3 Milos Raonic [5] Milos Raonic [5] 6 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 T. Haas 15-0 ace 15-15 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 T. Haas 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Haas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Haas 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Raonic 30-0 ace 4-4 → 4-5 T. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Haas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. [4] Dominika Cibulkova vs Ekaterina Makarova (non prima ore: 17:00)



WTA Rome Dominika Cibulkova [4] • Dominika Cibulkova [4] 30 5 Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 5-1 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-1 → 5-1 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Makarova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Makarova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Catherine Bellis vs [15] Kiki Bertens



WTA Rome Catherine Bellis Catherine Bellis 4 0 Kiki Bertens [15] Kiki Bertens [15] 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Bellis 0-15 0-30 15-40 0-5 → 0-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 C. Bellis 0-15 df 0-30 15-30 0-1 → 0-2 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 K. Bertens 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Daria Gavrilova vs Caroline Garcia



WTA Rome Daria Gavrilova Daria Gavrilova 7 3 6 Caroline Garcia Caroline Garcia 5 6 3 Vincitore: D. GAVRILOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Gavrilova 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Garcia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Gavrilova 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 0-15 15-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [13] Jack Sock vs Jiri Vesely



ATP Rome Jack Sock [13] Jack Sock [13] 6 3 7 Jiri Vesely Jiri Vesely 4 6 6 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Sock 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 J. Sock 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Sock 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sock 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 J. Sock 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [15] Pablo Carreno Busta vs Roberto Bautista Agut



ATP Rome Pablo Carreno Busta [15] • Pablo Carreno Busta [15] 15 2 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

5. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs John Isner / Jack Sock



WTA Rome Mona Barthel Mona Barthel 6 6 Qiang Wang Qiang Wang 3 4 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 M. Barthel 15-0 30-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Barthel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Q. Wang 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Barthel 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [Q] Mona Barthelvs [Q] Qiang Wang

2. Julia Goerges vs Jelena Jankovic (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Julia Goerges Julia Goerges 2 7 6 Jelena Jankovic Jelena Jankovic 6 6 1 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Jankovic 0-15 df 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 J. Goerges 15-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Jankovic 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Goerges 0-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Jankovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Jankovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Jankovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 df 2-3 → 2-4 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Goerges 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 2-2 J. Jankovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [14] Barbora Strycova vs Timea Bacsinszky



WTA Rome Barbora Strycova [14] Barbora Strycova [14] 4 2 Timea Bacsinszky Timea Bacsinszky 6 6 Vincitore: T. BACSINSZKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 df 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas vs [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers



ATP Rome Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas • Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas 0 1 Ivan Dodig / Marcel Granollers [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers [8] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Mektic / Ramos-Vinolas 1-4 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Mektic / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. [4] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja



COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sara Errani / Martina Trevisan vs Christina Mchale / Monica Niculescu



WTA Rome Sara Errani / Martina Trevisan Sara Errani / Martina Trevisan 2 6 10 Christina Mchale / Monica Niculescu Christina Mchale / Monica Niculescu 6 4 8 Vincitori: ERRANI / TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Mchale / Niculescu 1-0 S. Errani / Trevisan 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 df 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Errani / Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Errani / Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 C. Mchale / Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Errani / Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 C. Mchale / Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Errani / Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Mchale / Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani / Trevisan 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 C. Mchale / Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani / Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 C. Mchale / Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 S. Errani / Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 C. Mchale / Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Errani / Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Errani / Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [12] Anastasia Pavlyuchenkova vs Anastasija Sevastova



WTA Rome Anastasia Pavlyuchenkova [12] Anastasia Pavlyuchenkova [12] 7 6 Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 6 2 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Sevastova 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Sevastova 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Sevastova 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Sevastova 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Joao Sousa / Fernando Verdasco vs Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin



ATP Rome Joao Sousa / Fernando Verdasco Joao Sousa / Fernando Verdasco 6 6 10 Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin 7 4 6 Vincitori: SOUSA / VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Sousa / Verdasco 1-0 J. Sousa / Verdasco 1-0 2-0 2-1 ace 4-1 4-2 4-3 ace 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 df 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-4 → 6-4 J. Sousa / Verdasco 0-15 df 15-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Sousa / Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sousa / Verdasco 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Sousa / Verdasco 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sousa / Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Sousa / Verdasco 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sousa / Verdasco 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 J. Sousa / Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sousa / Verdasco 0-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 D. Nestor / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Sousa / Verdasco 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Sousa / Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 1-0 → 1-1 D. Nestor / Roger-Vasselin 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

4. Nao Hibino / Alicja Rosolska vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



WTA Rome Nao Hibino / Alicja Rosolska • Nao Hibino / Alicja Rosolska 0 6 4 Yung-Jan Chan / Martina Hingis [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [2] 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Hibino / Rosolska 4-3 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Hibino / Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 N. Hibino / Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Hibino / Rosolska 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Y. Chan / Hingis 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hibino / Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Hibino / Rosolska 15-15 30-15 4-3 → 5-3 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Chan / Hingis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Hibino / Rosolska 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 N. Hibino / Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

COURT 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Oliver Marach / Mate Pavic vs [Alt] Treat Huey / Michael Venus



ATP Rome Oliver Marach / Mate Pavic Oliver Marach / Mate Pavic 6 3 10 Treat Huey / Michael Venus Treat Huey / Michael Venus 2 6 6 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 O. Marach / Pavic 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 ace 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Huey / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Marach / Pavic 15-0 ace 30-0 2-5 → 3-5 T. Huey / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Huey / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 T. Huey / Venus 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 T. Huey / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Huey / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Huey / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 O. Marach / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Huey / Venus 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 O. Marach / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Huey / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke



WTA Rome Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic 6 1 8 Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke 2 6 10 Vincitori: GROENEFELD / PESCHKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 A. Groenefeld / Peschke 0-1 A. Groenefeld / Peschke 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 df 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Groenefeld / Peschke 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Groenefeld / Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 A. Groenefeld / Peschke 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 A. Groenefeld / Peschke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 A. Groenefeld / Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs Kiki Bertens / Julia Goerges



WTA Rome Darija Jurak / Anastasia Rodionova • Darija Jurak / Anastasia Rodionova 40 6 3 Kiki Bertens / Julia Goerges Kiki Bertens / Julia Goerges 40 3 2 Prima di servizio - Fallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Jurak / Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 K. Bertens / Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-1 → 3-2 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 K. Bertens / Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Jurak / Rodionova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 K. Bertens / Goerges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Jurak / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 K. Bertens / Goerges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Bertens / Goerges 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Jurak / Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Bertens / Goerges 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Jurak / Rodionova 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens / Goerges 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Jurak / Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

COURT 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kateryna Bondarenko / Katerina Siniakova vs [7] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Rome Kateryna Bondarenko / Katerina Siniakova Kateryna Bondarenko / Katerina Siniakova 7 6 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [7] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [7] 6 4 Vincitori: BONDARENKO / SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 K. Bondarenko / Siniakova 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 2-2 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 K. Bondarenko / Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 K. Bondarenko / Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Bondarenko / Siniakova 15-0 30-0 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Alt] Olga Savchuk / Elina Svitolina vs [3] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova