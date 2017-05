Roland Garros: Ecco le wild card. Niente invito a Maria Sharapova. Il presidente della Federtennis Francesca dichiara “Ci possono essere wild card per chi rientra da un infortunio, non per chi rientra da una squalifica per doping”

Nessuna wild card al Roland Garros per Maria Sharapova.

Dichiara Il presidente della federazione francese tennis Bernard Giudicelli: “Ci possono essere wild card per chi rientra da un infortunio, non per chi rientra da una squalifica per doping. È mio dovere proteggere il gioco e in particolare il gioco senza dubbi sulla regolarità dei risultati”.

WildCards Main Draw – Uomini:

J. Benneteau

Bonzi

Bourgue

Halys

Lokoli

A. Muller

WildCards Quali – Uomini:

Barrere

Blancaneaux

Eysseric

Hamou

Hemery

Janvier

Lestienne

Moutet

Sakharov

Wildcards Main Draw – Donne :

Andrianjafitrimo

Ferro

Georges

Hesse

Lim

Paquet

Wildcards Quali – Donne :

Albié

Arcangioli

Mansouri

Ponchet

Suvrijn

Tan